Mirá el golazo de Fabricio Díaz para el Al-Gharafa por la liga de Qatar, en la derrota de su equipo ante un rival que también tuvo a un uruguayo en el plantel

El centrocampista uruguayo Fabricio Díaz convirtió un golazo en la derrota 3-1 de su equipo el Al-Gharafa contra el Al-Shamal, por la segunda fecha de la Qatar Stars League.

El capitán de la selección uruguaya campeona del mundo sub 20 en 2023 fue el encargado de abrir el marcador del encuentro a los 52 minutos . Tras recibir un pase de Amro Surag cerca de la medialuna, Díaz definió de primera con un potente remate que se metió en el ángulo derecho del arco rival para poner el 1-0 .

El exjugador de Liverpool lleva un gol y una asistencia en las primeras dos fechas de la Qatar Stars League, en la que lleva tres puntos con una victoria y una derrota .

Díaz llegó al Al-Gharafa en 2023 y desde entonces disputó 89 partidos en el club , con tres goles y dos asistencias .

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El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya, Fabricio Díaz, obtuvo su segundo título en el fútbol de Qatar

Cuatro minutos después de su gol, Al-Shamal empató el partido gracias a un tanto de Omar Mohamed, y lo dio vuelta en los descuentos gracias a las anotaciones de Ali Asad y Baghdad Bounedjah.

El conjunto ganador, que está primero en la liga con 4 unidades, tuvo en el banco de suplentes al lateral uruguayo Federico Bais.

El juvenil de 18 años llegó a Qatar semanas atrás proveniente de Nacional, y hasta ahora solo tuvo minutos con el Al-Shamal Future, segundo equipo del club, en el empate 0-0 ante el Al-Kharitiyath por la Segunda división del país. En ese equipo juega su compatriota Marcos Gómez, exdefensor de Boston River que comparte zaga con Presnel Kimpembe, campeón del mundo con Francia.