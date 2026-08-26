Danubio 3-2 Atenas y Progreso 0-2 River Plate por Copa AUF Uruguay 2026: importantes triunfos en fase de grupos

La Copa AUF Uruguay 2026 que arrancó el martes prosigue este miércoles por la tarde con dos partidos: Danubio derrotó a Atenas y Progreso cayó de local con River Plate.

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El martes, por el grupo 2, Defensor Sporting y Rentistas empataron 0-0 en el Franzini.

Danubio y Atenas de San Carlos juegan desde la hora 15.00 en el estadio María Mincheff de Lazaroff Jardines del Hipódromo.

Ambos integran el grupo 1 al igual que Peñarol y Montevideo City Torque que juegan por la noche.

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Así comenzó jugando Danubio:

Así arrancó Atenas:

Facundo Milán abrió la cuenta para Atenas, de penal. Lucas Bassadone amplió con preciso remate de afuera del área.

Sebastián Fernández descontó, Alexander Velázquez empató e Ivo Costantino lo dio vuelta cerca del final del primer tiempo, que fue electrizante.

Al mismo tiempo, Progreso recibe a River Plate en el Paladino por el grupo 5.

Así comenzó jugando Progreso:

Así comenzó jugando River Plate:

Diego "Viruta" Vera adelantó a los darseneros a los 4' de juego.

Inti López liquidó el pleito a los 90'.

Progreso vs River Plate

Este miércoles, Plaza Colonia vs Cerro Largo en el Parque Suppici a las 17.30 por el grupo 2 y por la noche, Peñarol, el vigente campeón, enfrentará a Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo sobre la hora 20.15, completando la primera fecha del grupo 1.

Mirá en esta nota cómo quedaron conformados los grupos tras el sorteo.

Partidos del jueves 27 de agosto

En tanto, el jueves 27 se cerrará parte de la primera fecha con dos compromisos.

Fénix vs Liverpool a las 15.00 en el Parque Capurro, y por la noche, Nacional recibirá a Albion en el Gran Parque Central a la hora 20.00.

Partidos de setiembre

La primera fecha recién terminará dos semanas después: el miércoles 9 de setiembre, jugarán Racing vs Central Español en el Parque Roberto sobre las 15, Boston River vs Colón a las 17:30 en Florida, y Deportivo Maldonado vs Wanderers en el Estadio Domingo Burgueño a las 20:00.

El último partido de esta etapa será el 10 de setiembre, cuando Cerro reciba a Cerrito a las 16:00 en el Tróccoli.

Vale recordar que el campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027 con el cupo Uruguay 4.