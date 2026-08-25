Diego Forlán debutó con la selección uruguaya sub 20 este martes con una derrota 2-0 ante Paraguay en el Complejo Uruguay Celeste

La selección uruguaya sub 20 dirigida por Diego Forlán en lo que fue su debut oficial como técnico de la celeste, perdió 2-0 ante Paraguay este martes en el Complejo Uruguay Celeste en un compromiso preparatorio para los Juegos Odesur y que se disputó a puertas cerradas.

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Ahora, Uruguay volverá a enfrentar a los guaraníes el próximo jueves a la hora 15 en el mismo escenario.

En los citados Juegos Odesur -que se llevarán a cabo en Santa Fe, Argentina, en setiembre próximo-, Uruguay será justamente rival de Paraguay -vigente campeón de ese torneo en fútbol-, Argentina y Venezuela.

Los dos partidos también serán preparatorios para el Campeonato Sudamericano que se disputará en enero del año que viene.

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El citado torneo otorgará cuatro plazas para el Mundial sub 20 de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El trámite del partido

Diego Forlán ya había dado la lista de convocados en la que Peñarol era el club que más jugadores aportaba a la misma.

Estos fueron los futbolistas que citó para enfrentar a Paraguay:

Primeros amistosos internacionales para la - de Forlán. Serán frente a Paraguay en el Complejo Celeste pic.twitter.com/GiDRshLxZc — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 21, 2026

Ya a los 15 minutos, Paraguay se puso en ventaja con un gol en contra anotado por un futbolista celeste.

Sobre los 28' Junior Gamarra, el delantero que colocó el técnico Antolín Alcaraz ante los celestes de Diego Forlán, convirtió el 2-0 con el que se fue la primera parte.

En el complemento, poco cambió del trámite del encuentro y Paraguay fue superior a Uruguay para conseguir esta victoria en el primer amistoso que dirige el flamante entrenador de la selección uruguaya.