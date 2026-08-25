Peñarol vs Montevideo City Torque: día, hora y dónde ver el debut de ambos por la Copa AUF Uruguaya

El partido entre Peñarol y Montevideo City Torque por la primera fecha de la serie de Copa AUF Uruguay promete emociones ya que pone puntos importantes en juego en un torneo que cambió de formato y que ahora tendrá para cada rival, tres compromisos antes de clasificar a la siguiente ronda.

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¿Cuándo juegan Peñarol vs Montevideo City Torque? El encuentro correspondiente a la fecha 1 de la Copa AUF Uruguay se llevará a cabo este miércoles 26 de agosto.

¿Dónde juegan Peñarol vs Montevideo City Torque? El escenario elegido para este cruce oficial es el Estadio Centenario, luego de que los aurinegros decidieran el cambio de último momento por diferencias con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cuando iban a ser locales en el Estadio Campeón del Siglo.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Montevideo City Torque? El pitazo inicial del encuentro está programado para la hora 20.15.