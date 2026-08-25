Darwin Núñez quedó habilitado administrativamente y apronta su debut en Al-Diriyah para este miércoles; mirá los detalles

El delantero uruguayo Darwin Núñez ya quedó habilitado administrativamente y todo apunta a que este miércoles 26 de agosto sumará sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Al-Diriyah. El conjunto recién ascendido a la Saudi Pro League de Arabia Saudita recibirá a Al-Kholood por la tercera fecha del torneo, en un compromiso clave donde el artiguense asoma como la gran atracción de la jornada.

Tras concretarse su cesión a préstamo por una temporada desde Al Hilal -sin opción de compra y con su salario asumido por la entidad de Riad-, el atacante de 27 años completó sus primeros entrenamientos bajo las órdenes del entrenador portugués Bruno Lage.

Su incorporación le permite al club sumar jerarquía de primer nivel internacional para afrontar la máxima categoría del fútbol saudí.

Darwin Núñez lució en las redes del club el dorsal número 29 y fue el protagonista de la campaña de promoción institucional del partido de este miércoles que comienza a la hora 15 de Uruguay ante Al-Kolood.

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El goleador de la selección uruguaya busca recuperar la continuidad tras una etapa sin minutos en la liga local por restricciones de cupo extranjero en su anterior club, habiendo tenido su última participación con la selección uruguaya en el Mundial 2026.

Al-Diriyah viene de lograr un triunfo histórico por 1-0 ante Al Hazem en la fecha anterior, y la llegada del ex Liverpool y Benfica promete dotar de una potencia ofensiva inédita a la alineación, donde compartirá ataque junto a figuras como Enzo Millot y Gaëtan Laborde.