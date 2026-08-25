Mirá por qué y para cuándo se postergó el partido de la cuarta fecha del Torneo Clausura entre Racing, campeón del Apertura, y Albion

Un nuevo cambio de calendario sacude la programación del Torneo Clausura del fútbol uruguayo. El encuentro entre Racing y Albion, correspondiente a la cuarta fecha del certamen y previsto inicialmente para disputarse durante el fin de semana, sufrió un cambio de fecha y horario obligatorio: se jugará finalmente el próximo lunes a la hora 15.30 en el Parque Roberto.

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La resolución fue adoptada luego de que la Jefatura de Policía de Montevideo informara a la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que no cuenta con los efectivos suficientes ni la capacidad logística para garantizar la seguridad del espectáculo deportivo en el día fijado originalmente.

El motivo central radica en la superposición de operativos policiales desplegados en la capital con vistas a otros eventos de gran convocatoria de la jornada como el clásico entre Peñarol vs Nacional del domingo a la hora 15.30 en el Estadio Campeón del Siglo.

En primera instancia el encuentro entre Racing vs Albion por la cuarta fecha del Torneo Clausura estaba previsto para el sábado a la hora 11 y luego fue transferido para el domingo en hora matutina.

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Ante la imposibilidad de brindar la cobertura de efectivos requerida para la custodia del escenario de Sayago y sus inmediaciones, el organismo policial solicitó la reprogramación del compromiso para un día hábil.

La Mesa Ejecutiva actuó de inmediato para reacomodar el fixture y oficializó la fijación para el inicio de la semana a la hora 15.30.

El ajuste altera la planificación técnica de ambos planteles, que deberán adaptar sus cargas de trabajo.

Para Racing implica disputar el cotejo con luz natural en un día laboral, mientras que Albion reacomoda su itinerario de cara a un duelo clave en la lucha por los puntos de la tabla acumulada.