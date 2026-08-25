Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Miércoles:
Mín 
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / URUGUAY ISRAEL

Tras dichos de Csukasi sobre eventual detención de Netanyahu, Orsi dijo que hablar sobre lo que no existe está "de más" y que hay que "evitar cualquier opinión"

"Hay que evitar cualquier opinión. Jamás se nos ocurrió y jamás se nos planteó que el primer ministro de Israel venga a Uruguay", dijo el presidente

25 de agosto de 2026 14:06 hs
Yamandú Orsi. Acto por el Día de la Independencia el 25 de agosto de 2026 en Florida

Yamandú Orsi. Acto por el Día de la Independencia el 25 de agosto de 2026 en Florida

Foto: Gastón Britos/FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a los recientes dichos de la vicecanciller Valeria Csukasi, quien aseguró que Uruguay estaría obligado a colaborar con la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el remoto e hipotético caso de que visitara el país, dada la orden de captura que pesa sobre él por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

"Uno en política exterior tiene que combinar lo deseable con lo conveniente. Y ahí salen las declaraciones correctas (...) La diplomacia uruguaya sabe o ha sabido manejar estos temas. Uno tiene que ser muy cauto y muy cuidadoso con los hechos. Ahora, con algo que no es un hecho... Hay que evitar cualquier opinión", respondió el presidente al ser consultado en rueda de prensa desde Florida sobre los dichos de Csukasi.

Agregó que "jamás" se le ocurrió ni se le planteó al gobierno que el primer ministro israelí visite Uruguay. "Ni siquiera es una hipotésis, es una utopía. Sobre hechos que no son concretos, prefiero ni opinar", dijo.

Más noticias

Asalto al BROU en Pando: delincuentes robaron más de US$ 420 mil y el banco considera que protocolos de seguridad "se cumplieron en su totalidad"

Operativo policial en Cerro Norte contra bandas criminales: la Policía hizo 20 allanamientos, incautó armas y detuvo a cuatro personas

Consultado entonces sobre si entendía que las declaraciones de la subsecretaria no fueron "convenientes", el mandatario respondió: "Es un tema que hablamos entre nosotros, pero (si) hablar sobre lo que ocurre es complejo, sobre lo que ni siquiera existe está de más".

La semana pasada, en una entrevista con Al Weso de Jorge Balmelli, Csukasi dijo que Uruguay estaría "obligado" a "actuar" si Netanyahu pisara el territorio uruguayo.

Esto, agregó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, sería algo "indiscutible". "La única opción es que te retires de la corte, pero, si no, Uruguay cumple con sus compromisos internacionales y de eso no hay duda alguna", agregó.

Sin embargo, aclaró que Netanyahu "nunca va a venir" a Uruguay.

Según informó El País, las declaraciones de la vicecanciller valieron un reclamo verbal por parte de la Embajada de Israel ante la Cancillería uruguaya.

En una entrevista publicada por La Diaria, el canciller Mario Lubetkin se expresó en una línea similar a la de Csukasi. Consultado sobre si Netanyahu debería ser capturado en caso de venir a Uruguay, Lubetkin respondió: "Si la CPI (Corte Penal Internacional) mantiene esa posición, por supuesto, sí".

"Si viene un carnicero serbio o croata, por supuesto que sí. Porque nosotros aplicamos dentro de la CPI y vamos a seguir aplicando. Si se pierden las referencias, ¿qué tipo de mundo vamos a tener? Si se dispersa todo en voluntades locales sin parámetros legales, ¿cómo vamos a gestionar la política internacional?", se preguntó.

Las más leídas

Adiós al "último predio" libre de Plaza Independencia: cerró el parking y se viene un edificio en un terreno con "cautela arqueológica"

Robo al BROU de Pando: así procedieron los ladrones y lo que ya sabe la Policía

Fiscal de Delitos Económicos resolvió archivar la causa por irregularidades en fondo del Sunca en la que hay ocho condenados

Temporal de Santa Rosa en Uruguay: cuándo llega y qué zonas afectará

Temas

Valeria Csukasi Benjamin Netanyahu Yamandú Orsi

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos