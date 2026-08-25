Tras dichos de Csukasi sobre eventual detención de Netanyahu, Orsi dijo que hablar sobre lo que no existe está "de más" y que hay que "evitar cualquier opinión"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se refirió a los recientes dichos de la vicecanciller Valeria Csukasi , quien aseguró que Uruguay estaría obligado a colaborar con la detención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , en el remoto e hipotético caso de que visitara el país, dada la orden de captura que pesa sobre él por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).

" Uno en política exterior tiene que combinar lo deseable con lo conveniente . Y ahí salen las declaraciones correctas (...) La diplomacia uruguaya sabe o ha sabido manejar estos temas. Uno tiene que ser muy cauto y muy cuidadoso con los hechos. Ahora, con algo que no es un hecho... Hay que evitar cualquier opinión ", respondió el presidente al ser consultado en rueda de prensa desde Florida sobre los dichos de Csukasi.

Agregó que "jamás" se le ocurrió ni se le planteó al gobierno que el primer ministro israelí visite Uruguay. " Ni siquiera es una hipotésis, es una utopía. Sobre hechos que no son concretos, prefiero ni opinar ", dijo.

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Consultado entonces sobre si entendía que las declaraciones de la subsecretaria no fueron "convenientes", el mandatario respondió: " Es un tema que hablamos entre nosotros, pero (si) hablar sobre lo que ocurre es complejo, sobre lo que ni siquiera existe está de más ".

Agencia FocoUy

La semana pasada, en una entrevista con Al Weso de Jorge Balmelli, Csukasi dijo que Uruguay estaría "obligado" a "actuar" si Netanyahu pisara el territorio uruguayo.

Esto, agregó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, sería algo "indiscutible". "La única opción es que te retires de la corte, pero, si no, Uruguay cumple con sus compromisos internacionales y de eso no hay duda alguna", agregó.

Sin embargo, aclaró que Netanyahu "nunca va a venir" a Uruguay.

Según informó El País, las declaraciones de la vicecanciller valieron un reclamo verbal por parte de la Embajada de Israel ante la Cancillería uruguaya.

En una entrevista publicada por La Diaria, el canciller Mario Lubetkin se expresó en una línea similar a la de Csukasi. Consultado sobre si Netanyahu debería ser capturado en caso de venir a Uruguay, Lubetkin respondió: "Si la CPI (Corte Penal Internacional) mantiene esa posición, por supuesto, sí".

"Si viene un carnicero serbio o croata, por supuesto que sí. Porque nosotros aplicamos dentro de la CPI y vamos a seguir aplicando. Si se pierden las referencias, ¿qué tipo de mundo vamos a tener? Si se dispersa todo en voluntades locales sin parámetros legales, ¿cómo vamos a gestionar la política internacional?", se preguntó.