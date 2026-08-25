Asalto al BROU en Pando: delincuentes robaron más de US$ 420 mil y el banco considera que protocolos de seguridad "se cumplieron en su totalidad"

Los delincuentes que en la tarde del lunes asaltaron armados una sucursal del BROU en Pando se llevaron una cifra millonaria que consiguieron robar y meter en bolsos negros de las cajas del banco .

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Mariela Espino, gerenta general del BROU, detalló en diálogo con Telemundo que los delincuentes robaron $ 10 millones, US$ 70 mil y € 90 mil. En total, entonces , son más de US$ 420 mil o $ 17 millones , según la cotización actual.

Los delincuentes llegaron en un Mercedes Benz negro y eran cinco . Uno de ellos se quedó en el auto, mientras que otros cuatro —con armas largas y pistolas 9 milímetros — ingresaron al local para cometer el asalto.

Delincuentes armados asaltaron una sucursal del BROU en Pando: la huida quedó grabada en un video

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Según dijo Espino a Telemundo, el único lesionado fue un guardia de seguridad que recibió un golpe en la cabeza y debió ser atendido en el lugar.

Quedó registrado en un video el momento en el que cuatro delincuentes armados salen del BROU de Pando tras cometer una rapiña. https://t.co/M6IvsMPy8U pic.twitter.com/LrvtPTfiWv — Subrayado (@Subrayado) August 24, 2026

En apenas un minuto, los delincuentes tomaron el dinero y salieron rápidamente del banco. Quedaron grabados subiéndose al Mercedes Benz y emprendiendo la huida.

Durante la fuga, a la altura de Barros Blancos, despistaron y chocaron, por lo que debieron abandonar el vehículo. Primero intentaron robar el auto de una casa —exigiéndole las llaves a la familia que estaba dentro—, pero no lo lograron y, en su lugar, robaron una camioneta Fiat Fiorino que pasaba por allí.

Pese al monto robado y a lo rápido que ocurrió el atraco, Espino consideró que los protocolos de seguridad del banco funcionaron.

"Tenemos 130 sucursales en todo el país y esto, obviamente, no es algo que suceda con frecuencia. (Pero) lamentablemente sucedió ayer. Tenemos nuestros protocolos de seguridad y estamos muy conformes con la forma en la que funcionaron nuestros protocolos internos de seguridad", señaló.

E insistió en que esos protocolos "se cumplieron en su totalidad".

El reporte policial inicial indicaba que los policías llegaron al lugar alertados por un aviso del botón de pánico interno del banco.

Por el momento, no hay personas detenidas.

Orsi: "Nada indica que sea una modalidad"

Acto por el Día de la Independencia el 25 de agosto de 2026 en Florida Foto: Gastón Britos/FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al robo y descartó que se trate de una "modalidad" que llegó al país.

Dijo que "ni bien ocurrió" el robo, el ministro del Interior, Carlos Negro, lo llamó para informarlo.

"Lo que sé hoy es que vienen trabajando fuerte sobre algunas pistas. Vamos a ver, ojalá se pueda resolver. Antecedente último era de 2023, cada tanto pasan estas cosas. Nada indica que sea una modalidad", sostuvo.