El Brasileirao 2026 bate récord de extranjeros en campo con la legión uruguaya en el segundo lugar: estos son los 32 que juegan en Brasil

El Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao , de 2026 alcanzó una marca histórica al registrar la mayor presencia de futbolistas extranjeros de toda su historia. Tras disputarse la vigesimocuarta jornada de la competición, la revista Placar confirmó que un total de 165 futbolistas foráneos sumaron minutos en el certamen, superando de esta manera la marca previa de 162 atletas internacionales registrada durante la edición del año pasado.

En medio de esta expansión de fronteras, la representación uruguaya se consolidó como uno de los pilares del torneo. Un contingente récord de 32 futbolistas uruguayos saltó al campo de juego a lo largo de las 24 fechas disputadas, posicionando al país como la segunda mayor fuerza extranjera en la Primera división de Brasil, únicamente por detrás de Argentina, que encabeza el listado con 53 representantes.

La nómina de futbolistas uruguayos distribuidos a lo largo del fútbol de Brasil refleja la jerarquía y adaptabilidad del jugador charrúa en planteles de primer orden.

Entre los nombres destacados que integran el listado se encuentran figuras consagradas y habituales en las convocatorias de la selección uruguaya, como Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz y Guillermo Varela en Flamengo; Sergio Rochet y Alan Rodríguez en Internacional; Agustín Canobbio en Fluminense; Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez en Palmeiras, y Lucas Monzón, Lucas Villalba, Santiago Rodríguez y Mateo Ponte en Botafogo.

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Cristian Kike Olivera en Bahía Foto: Bahía

A este grupo se suman otros valores de recorrido en la liga, como Cristian Olivera, Nicolás Acevedo y Michel Araújo (Bahia), además de jóvenes promesas y piezas de recambio en diferentes planteles del certamen.

Ignacio Sosa marcó su primer gol en Red Bull Bragantino

También se encuentran Thiago Borbas en Atlético Mineiro, Luciano Rodríguez en Cruzeiro, Franco Rossi y Kevin Ramírez en Chapecoense, Pedro Milans en Corinthians, Joaquín Lavega y Brian Ocampo en Coritiba, Ignacio Sosa, Guzmán Rodríguez y Agustín Sant'Anna en Red Bull Bragantino, Franco Catarozzi, Nicolás Ferreira y Diego Hernández en Remo (aunque este siguió en otro club tras jugar varios partidos), Christian Oliva en Santos, José Luis Rodríguez y Alan Saldivia en Vasco Da Gama y Renzo López en Vitória.

José Luis Rodríguez en Vasco vs Audax Foto: AFP

La flexibilización del límite de extranjeros por partido en el fútbol brasileño ha facilitado esta diversificación, haciendo que los clubes de ese país apuesten con mayor soltura al talento uruguayo para reforzar sus estructuras competitivas de cara al tramo decisivo de la temporada.