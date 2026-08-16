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De qué se trata la nueva regla arbitral que solo usa por ahora el fútbol brasileño y que el gesto del árbitro se confunde con el que debe hacer contra el racismo

Ya fue implementada por Anderson Daronco este sábado en el encuentro entre Fluminense vs Palmeiras

16 de agosto de 2026 12:06 hs
Anderson Daronco, el árbitro brasileño, ya aplicó la nueva regla este sábado en el partido Fluminense vs Palmeiras por el Brasileirao

Anderson Daronco, el árbitro brasileño, ya aplicó la nueva regla este sábado en el partido Fluminense vs Palmeiras por el Brasileirao

El Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, puso en marcha una nueva directriz arbitral impulsada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para erradicar las aglomeraciones de futbolistas alrededor de los jueces, práctica conocida popularmente en el fútbol norteño como "bolinho".

La medida establece que, ante jugadas polémicas, únicamente los capitanes de cada equipo están autorizados a acercarse a dialogar con el árbitro. Quien desobedezca la orden y pretenda presionar al juez será amonestado de inmediato.

La norma busca reducir el tiempo perdido y elevar la fluidez del juego en el Brasileirão.

La diferencia con el gesto de los árbitros sobre una situación de racismo

Para activar este protocolo en campo, el árbitro realiza un gesto corporal muy particular: cruza los brazos por encima de la cabeza formando una "X", indicando a los demás futbolistas que se mantengan alejados.

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Aunque a simple vista puede prestarse a confusión con el protocolo internacional contra el racismo -que también utiliza los brazos cruzados-, la diferencia física es clara y clave: en la regla "anti-bolinho", la "X" se marca bien arriba, con las manos elevadas sobre la cabeza; mientras que en la señal antirracista aprobada por la FIFA, los puños y antebrazos se cruzan sobre el pecho.

Esta implementación ya tuvo su estreno oficial este sábado en manos del árbitro Anderson Daronco durante el choque entre Fluminense y Palmeiras.

Tras una acalorada protesta por un posible penal, el juez alzó sus brazos sobre la cabeza y dispersó a los jugadores, dejando en claro el inicio de una nueva era disciplinaria en las canchas de Brasil.

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