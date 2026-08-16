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Cumpleaños de leyenda y de un ídolo de oro: el cálido recuerdo de Peñarol al Indio Olivera, quien festeja los 74 años

Uno de los máximos referentes de los últimos tiempos de los carboneros, vive un domingo muy especial

16 de agosto de 2026 13:02 hs
Walter Indio Olivera hoy trabaja en la dirección deportiva de Peñarol

Walter "Indio" Olivera hoy trabaja en la dirección deportiva de Peñarol

Leonardo Carreño

La jornada de este domingo no es una más en el universo aurinegro. Peñarol celebra los 74 años de Walter "Indio" Olivera, uno de los máximos referentes históricos de la institución y actual director de Relaciones Institucionales del club. Surgido de la cantera mirasol, Olivera es sinónimo de liderazgo, garra y gloria eterna, habiendo conquistado absolutamente todo con la camiseta carbonera.

Su palmarés en el club es sencillamente impresionante: se consagró siete veces campeón del Campeonato Uruguayo, pero su nombre quedó grabado en oro al capitanear al mítico equipo de 1982 que alzó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en Tokio frente a Aston Villa.

El título en Brasil y los logrados con Uruguay

Tras su glorioso paso por Avellaneda y Montevideo, también llevó su jerarquía al fútbol brasileño, donde se coronó campeón mineiro con Atlético Mineiro en 1983.

Hubo acuerdo de un club con Darwin Núñez para volver a jugar en Europa, aunque todavía espera por una gran deuda que mantiene Al-Hilal de Arabia Saudita con él

Se volvió a lesionar Nicolás De la Cruz, quien estuvo en la mira de Peñarol: mirá todos los días que se perdió con Flamengo en los últimos tres años

Con la camiseta de la selección uruguaya, Walter Olivera mantuvo intacta su estirpe ganadora.

Fue pieza fundamental en la obtención de la Copa de Oro de campeones mundiales (el recordado Mundialito de 1980-81) y levantó la Copa América de 1983, consolidándose como uno de los zagueros más respetados de todo el continente.

Hoy, desde su rol dirigencial, continúa transmitiendo en el día a día los valores y la mística que lo transformaron en símbolo.

En su cumpleaños número 74, Peñarol rinde homenaje a un capitán eterno que no solo fue campeón de todo, sino que sigue caminando los pasillos del club con la misma humildad y pasión de siempre.

El recuerdo de Peñarol al Indio Olivera:

El video de Peñarol recordando al capitán:

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