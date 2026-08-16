El gran sueño de Ignacio Ruglio: Nahitan Nández negocia su salida en Arabia Saudita y se ilusiona todo Peñarol, aunque le salió Boca Juniors al cruce

El mercado de pases suma un capítulo cargado de expectativa para el fútbol uruguayo. Nahitan Nández se encuentra en negociaciones avanzadas para rescindir de mutuo acuerdo su contrato con Al-Qadsiah de Arabia Saudita. La reciente llegada de refuerzos internacionales al mediocampo del equipo arábigo aceleró las conversaciones para interrumpir el vínculo, lo que dejaría al volante fernandino con el pase en su poder y listo para definir su futuro y entre los interesados en él, aparece Peñarol, según informó una fuente del club a Referí.

Esta inminente condición de agente libre encendió de inmediato las alarmas en el Palacio Peñarol. Su retorno es un viejo anhelo de Ignacio Ruglio, quien no oculta su deseo de concretar la vuelta del excapitán aurinegro para potenciar al plantel de cara a los desafíos continentales y locales, y con quien lo une una gran amistad

Sin ir muy lejos, hace un par de meses, al enterarse de que había quedado fuera de la lista de la selección uruguaya para el Mundial 2026, lo fue a ver personalmente aquí en Uruguay.

La dirigencia de Peñarol monitorea minuto a minuto la situación de Nahitan Nández, sabiendo que la oportunidad de sumar a un referente de su jerarquía sin costo de transferencia es una ventana histórica.

Se volvió a lesionar Nicolás De la Cruz, quien estuvo en la mira de Peñarol: mirá todos los días que se perdió con Flamengo en los últimos tres años

Hubo acuerdo de un club con Darwin Núñez para volver a jugar en Europa, aunque todavía espera por una gran deuda que mantiene Al-Hilal de Arabia Saudita con él

El futbolista participó en 19 goles (entre tantos y asistencias) en 39 partidos de la temporada pasada con Al-Qadsiah.

Sin embargo, la operación no será sencilla para el club aurinegro y eso lo tienen claro. Tras la salida del fútbol árabe, el entorno de Nández maneja sondeos concretos desde la Serie A de Italia -donde dejó un gran recuerdo tras sus cinco temporadas en Cagliari- y propuestas tentadoras de la Liga MX de México, e incluso de Boca Juniors, aunque ya cerró el período de pases, pero existe una ventaja jurídica.

Nahitan Nández se fue de Peñarol a mediados de 2017

En Peñarol apelan al sentido de pertenencia y al proyecto deportivo para seducir al futbolista de la selección uruguaya.

La ilusión está en marcha y la hinchada sueña con volver a ver la garra de Nández defendiendo la camiseta aurinegra, con la que ganó dos Campeonatos Uruguayos en sus inicios como futbolista.