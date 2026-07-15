Nahitan Nández volvió a jugar tras perderse el Mundial 2026 con la selección uruguaya por decisión de Marcelo Bielsa

El lateral y volante uruguayo Nahitan Nández volvió a jugar luego de perderse el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá al quedar afuera de la lista de la selección por decisión del entrenador Marcelo Bielsa .

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Luego de las vacaciones, el jugador retomó la pretemporada con su club, Al-Qadsiah saudita, que este miércoles tuvo su primer amistoso preparatorio para el regreso a la actividad oficial.

El equipo que dirige el ex Liverpool Brendan Rodgers se trasladó a Girona, España, para realizar la pretemporada.

Y en ese lugar jugaron un amistoso ante Oviedo, el equipo que el año pasado jugó en LaLiga de Primera división con los uruguayos Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Thiago Borbas, y con el DT Guillermo Almada, quien llegó para el segundo semestre y no pudo lograr la permanencia.

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De todos ellos, el único que sigue es Viñas, aunque no está segura su continuidad en el club azul.

Nández fue titular como volante en el primer equipo que colocó Rodgers y que terminó con empate sin goles.

Luego, a segundo turno, fue titular el otro uruguayo del plantel, Gastón Álvarez, y tampoco hubo goles.

Gastón Álvarez en Al-Qadsiah

Afuera de la lista de Bielsa

Nahitan Nández se perdió el Mundial 2026 al quedar sorpresivamente afuera de la lista de Marcelo Bielsa luego de jugar la mayoría de los partidos de la era Bielsa.

"Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos, no hay ningún otro motivo... entiendo el asombro porque Nández fue un jugador que jugó con regularidad", explicó el DT.

Nández tampoco jugó el Mundial Qatar 2022.