Gastón Martínez: "El sector forestal es uno de los principales motores del desarrollo productivo del Uruguay"

El sector forestal es uno de los principales motores que tiene el desarrollo productivo del Uruguay , enfatizó Gastón Martínez , el actual director forestal en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en una entrevista que concedió a El Observador.

El jerarca con mayor responsabilidad en la Dirección General Forestal (DGF) , entre otras consideraciones, informó que se están ejecutando tres grandes emprendimientos que utilizarán madera de pino; destacó que las exportaciones al cierre del primer semestre de 2026 mostraron un crecimiento interanual de 4%; y valoró la distinción que Uruguay consiguió por el éxito de su protección al bosque nativo.

Además, sobre las apuestas de mayor trascendencia en la actual administración forestal en el ministerio, señaló: la implementación del Certificado de Libre Deforestación; la nueva Cartografía de Bosque Nativo; el uso de nuevas tecnologías de teledetección para combatir ilícitos en áreas de forestación nativa; y el trabajo de extensión, educación y vinculación con la sociedad.

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Tras destacar el éxito de "una política de Estado", en la forestación "el desafío actual es mantener la sostenibilidad productiva y el ordenamiento territorial, aprendiendo de la experiencia acumulada para que los resultados sigan impactando positivamente en la sociedad", reflexionó.

Agregado de valor en la fase industrial en un complejo en el norte del país. Foto: Juan Samuelle

"Nuevo impulso en materia de generación de valor agregado"

EO - ¿Qué mirada tiene sobre el sector forestal segmentando el mismo en las áreas de producción de campo e industrialización?

GM - Sin dudas actualmente la fase industrial tracciona a la fase agraria, las especies que se plantan, el tipo de manejo y las rotaciones están estrechamente relacionadas con la necesidad industrial instalada.

En cuanto a los géneros plantados, es clara la predominancia del eucalyptus frente al pino en una relación 90% del primero y 10% del segundo, y si miramos la producción de plantines en los viveros es aún mayor la diferencia. Afortunadamente están en ejecución o están a punto de ser inaugurados tres grandes emprendimientos que utilizarán pino como materia prima, seguramente veremos en los próximos años una disminución en la tendencia a la baja de la superficie de pino, ojalá se pueda revertir eso y se impulsen nuevos emprendimientos que generen un mayor valor agregado a nivel nacional, esto es realmente clave para seguir impulsando el progreso y el desarrollo de las distintas localidades del interior de nuestro país.

Seguramente veremos en los próximos años una disminución en la tendencia a la baja de la superficie de pino Seguramente veremos en los próximos años una disminución en la tendencia a la baja de la superficie de pino

La madera solida producida a partir del eucalyptus grandis conlleva una tecnología y tiempos mayores para que el producto alcance altos niveles de calidad, si bien en Uruguay desde hace años empresas importantes han logrado incorporar esa tecnología e insertar estos productos en el mercado, el procesamiento de esta madera no se ha logrado llevar a aserraderos de menor porte. Es por ello que el Centro Tecnológico Forestal Maderero, del cual la DGF integra el directorio, ha estado trabajando en aportar proyectos que aportan al aprovechamiento de esta madera con fines industriales mecánicos.

La industria celulósica se encuentra estable con las variables de los precios de mercado, pero con su producción de acuerdo al límite permitido y consolidándose como el segundo bien exportable del país.

Producción de celulosa en Uruguay. Foto: Juan Samuelle

EO - ¿Cómo se comportaron en el primer semestre de 2026 las exportaciones?

GM - Luego de un 2025 con una baja en el valor de las exportaciones, explicada por la disminución del precio de la celulosa, en el primer semestre del 2026, a pesar de la coyuntura mundial, con una menor demanda y una fuerte competencia, el desempeño mostró un crecimiento interanual del 4%, acumulando un valor de exportación de US$ 1.177 millones.

El resto de los productos se mantienen relativamente constantes con respecto al 2025 con valores cercanos a los US$ 210 millones en su sumatoria, con una baja de los valores de chip que es compensada con un aumento de la madera rolliza.

En el primer semestre el sector logró exportaciones por casi US$ 1.400 millones

La agroindustria forestal en Uruguay despegó tras instaurarse una política de Estado hace 40 años. Foto: Juan Samuelle

EO - ¿Percibe que hay un progreso en el propósito de agregado de valor a la madera extraída de las áreas forestadas?

GM - Las perspectivas son que se está yendo en esa dirección, como mencionamos anteriormente los nuevos emprendimientos que se están instalando definitivamente van a generar un nuevo impulso en materia de generación de valor agregado.

Por las características de Uruguay, el crecimiento esta directamente relacionado con la capacidad de captar inversiones.

Nuestro país tiene oportunidades claras en este sentido, más allá del marco regulatorio y la solidez institucional que siempre se destaca, tenemos fortalezas relacionadas a la posibilidad de cumplir con las nuevas exigencias de comercio internacional, como lo son la trazabilidad de productos libres de deforestación y el cumplimiento con el marco jurídico y social.

Tenemos fortalezas relacionadas a la posibilidad de cumplir con las nuevas exigencias de comercio internacional Tenemos fortalezas relacionadas a la posibilidad de cumplir con las nuevas exigencias de comercio internacional

Protección del monte nativo: una prioridad. Foto: Juan Samuelle

"El país ha realizado un gran esfuerzo"

EO - En las regulaciones existentes y/o en vías de adecuación, ¿hay algún cambio relacionado con el tema nuevas plantaciones?

GM - La normativa forestal desde que se instrumento la segunda ley forestal en el año 1987 ha tenido revisiones, luego de casi 39 años de promulgada son más de 30 los decretos que le han dado el marco con el cual se regula al sector, que ello ocurra habla de por sí de una dinámica que acompaña las necesidades para alcanzar la sostenibilidad productiva del país en su conjunto.

EO - ¿Y con relación a la protección del bosque nativo que es algo que ha distinguido a Uruguay en el mundo?

GM - Uruguay ha tenido éxito en la política de conservación del bosque nativo marcando un enorme diferencial con los países de la región.

El país ha realizado un gran esfuerzo en la implementación de dichas políticas, eximiendo del pago de impuestos a los bosques registrados en la DGF y un marco normativo claro y severo para con aquellos que incumplan la ley.

Es necesario reconocer lo desafiante y ambicioso de mantener dicho estatus, debido a las crecientes presiones por el uso de la tierra que afectan el ecosistema y al cambio climático.

Desde la DGF entendemos que la protección de estos ecosistemas es un trabajo claramente de nuestra institución, pero la vigilancia y el control es algo que debemos asumir como sociedad en su conjunto, por ello es que seguimos realizando campañas de difusión para el conocimiento de los servicios que el bosque nativo nos brinda.

Por su extensión y los recursos humanos que tiene la DGF para su conservación es imprescindible contar con el apoyo de la población, si se utiliza que sea de manera responsable y con planes de manejo habilitados por la DGF.

Los nuevos requisitos para el ingreso de productos libres de deforestación planteados por la Unión Europea generan un gran desafío que se está afrontando a través de iniciativas públicas Los nuevos requisitos para el ingreso de productos libres de deforestación planteados por la Unión Europea generan un gran desafío que se está afrontando a través de iniciativas públicas

Además, Uruguay es reconocido a nivel internacional como un país que cumple con las metas y los compromisos ambientales asumidos.

La masa forestal en Uruguay tiene como base dos especies: eucaliptus y pino. Foto: Juan Samuelle

"Una política de Estado exitosa"

EO - ¿Qué dato podría señalar para que el lector no involucrado en el sector comprenda la relevancia que tiene en el país?

GM - El sector forestal es hoy uno de los principales motores del desarrollo productivo del Uruguay. Cuenta con más de 1,1 millones de hectáreas de bosques plantados, equivalentes a alrededor del 6,6% del territorio nacional, y una cadena que genera empleo, impulsa el desarrollo del interior, agrega valor a la producción y posiciona al país como proveedor confiable de productos renovables y sostenibles para más de 60 países.

Este crecimiento es el resultado de una visión estratégica de largo plazo, iniciada con los estudios de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) en 1964, que promovieron la diversificación productiva y sentaron las bases para la consolidación de la actividad forestal.

Más de 60 años después, y fortalecida por la segunda Ley Forestal de 1987, aprobada por unanimidad, la forestación se ha consolidado como una política de Estado exitosa.

El desafío actual es mantener la sostenibilidad productiva y el ordenamiento territorial, aprendiendo de la experiencia acumulada para que los resultados sigan impactando positivamente en la sociedad.

Una cadena que genera empleo, impulsa el desarrollo del interior, agrega valor a la producción y posiciona al país como proveedor confiable de productos renovables y sostenibles para más de 60 países Una cadena que genera empleo, impulsa el desarrollo del interior, agrega valor a la producción y posiciona al país como proveedor confiable de productos renovables y sostenibles para más de 60 países

EO - ¿Estima que el forestal es un sector que genere empleos de buena calidad?

GM - La DGF tiene dentro de sus preocupaciones monitorear que el desarrollo productivo se acompase con el impacto positivo en la sociedad y la mejora en la calidad de vida de los uruguayos, en ese sentido se apoyó la iniciativa del Proyecto Evaluación del Impacto Socioeconómico de la Cadena Forestal Maderera realizado por el Centro Tecnológico Forestal Maderero.

Dentro de los hallazgos del estudio se menciona que la forestación ha impulsado la infraestructura, diversificado el empleo y mejorado la calidad del trabajo mediante regulaciones laborales y tecnificación, generando empleos en su mayoría estables, formales y mejor remunerados que en otras actividades rurales más tradicionales.

Vivero forestal. Foto: Juan Samuelle

EO - ¿Qué puede informar sobre otros emprendimientos de la DGF?

GM - En este primer año de gestión de este gobierno hemos continuado con la mejora de la gestión, destacando la implementación del Sistema Nacional de Información de Bosques (SNIB), que consiste en la digitalización de los procesos que se llevan a cabo en la DGF. Hoy el 100% de las solicitudes de registro o planes de manejo del bosque nativo se realizan en este formato.

Actualmente se esta trabajando en el desarrollo de la plataforma para el bosque plantado que quedará operativo antes de fin de año.

También se está trabajando en la implementación del Certificado de Libre Deforestación que facilitará, mediante al aporte de los bienes públicos, al cumplimiento de la debida diligencia requerida por la Unión europea para el ingreso de productos tan sensibles como lo son la carne vacuna, el cuero, la soja y los derivados de la madera. Para ello la DGF trabaja anualmente en la elaboración de mapas de cambio de uso de la cobertura de bosque nativo.

Se esta realizando la nueva Cartografía de Bosque Nativo, producto con el cual se estará reportando el Indicador clave de desempeño 2 KPI2 del Bono Soberano emitido a fines del 2022.

En cuanto a la mejora de la gestión, un cambio sustancial que se ha venido consolidando es el incremento en la detección de intervenciones ilícitas sobre el bosque nativo mediante el uso de nuevas tecnologías de teledetección. Estas herramientas permiten identificar y evaluar previamente el tipo de intervención, contrastarla con los permisos de manejo autorizados y optimizar el uso de los recursos destinados a la fiscalización, fortaleciendo la protección del bosque nativo.

La DGF viene fortaleciendo de forma sostenida su trabajo de extensión, educación y vinculación con la sociedad, promoviendo espacios de intercambio con productores, estudiantes, instituciones públicas, gobiernos departamentales, centros educativos, universidades, organizaciones sociales y el sector privado.

A través de jornadas técnicas, capacitaciones, visitas al Vivero Nacional y Centro de Germoplasma “Dr. Alejandro Gallinal”, actividades de prevención de incendios forestales, encuentros sobre conservación del bosque nativo, sanidad forestal y construcción con madera, la institución busca acercar el conocimiento forestal a la ciudadanía y fomentar una cultura de forestal uruguaya.

Paralelamente, desde la Comisión Honoraria de la Madera, presidida por la DGF del MGAP, venimos fortaleciendo un ámbito de trabajo interinstitucional junto al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Universidad de la República, la Universidad ORT Uruguay, el LATU, el Centro Tecnologico Forestal Madera y otros actores públicos y privados vinculados a la cadena forestal-maderera. Este espacio busca el desarrollo de lineamientos técnicos para la construcción con madera, la capacitación, la investigación y el intercambio de experiencias, promoviendo la innovación, el agregado de valor a la producción forestal y un mayor aprovechamiento de la madera de origen nacional.

Asimismo, desarrollamos actividades de extensión y difusión del marco normativo forestal con productores agropecuarios para fomentar el uso del árbol en los sistemas productivos, promoviendo los sistemas silvopastoriles como una herramienta que fortalece la producción ganadera, mejora el bienestar animal, incrementa la productividad de los predios y aporta mayor resiliencia frente a los desafíos climáticos.

La institución busca acercar el conocimiento forestal a la ciudadanía y fomentar una cultura de forestal uruguaya La institución busca acercar el conocimiento forestal a la ciudadanía y fomentar una cultura de forestal uruguaya