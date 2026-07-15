"Le pudimos terminar de dar forma": Yamandú Orsi explicó por qué se retrasó la activación de la Alerta Amber

Desde este miércoles la Alerta Amber está activa en Uruguay. Este es un sistema de búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes ausentes que busca activar una respuesta rápida y coordinada para localizarlos. Sobre el tema, el presidente Yamandú Orsi aseguró que es una propuesta que "hace tiempo se viene trabajando" .

El diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter fue el impulsor de la ley que se presentó a fines de 2023 y recibió aprobación del Parlamento durante 2024 , el último año del gobierno anterior. Sin embargo, el sistema no había sido ejecutado hasta ahora . Ante la consulta de por qué no se implementó antes, el presidente aclaró en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), que "hoy le pudimos terminar de dar la forma; porque faltaban algunos detalles, que no son detalles menores, que tienen que ver con su aplicación".

La Alerta funciona en casos especiales de desaparición de menores. La normativa establece ciertos requisitos que deberán cumplirse de forma simultánea, entre ellos, que la persona buscada sea menor de 18 años y que las autoridades cuenten con elementos para presumir que la ausencia está vinculada a un hecho delictivo o violento, y el consentimiento de quien denuncia, ya sea padre, madre, tutor o familiar directo.

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"Es un mecanismo que dispara de ausencia, no cualquier ausencia, sino ausencia sospechosa de menores . Ahí saltan las alarmas de manera bastante bien coordinadas", aclaró el presidente ante una rueda de prensa.

¿Cómo funciona la Alerta Amber?

La Alerta Amber es un sistema de búsqueda y difusión coordinada de menores que se activará en casos que cumplan con ciertos criterios necesarios. El sistema prevé una amplia difusión de la fotografía, las características físicas, la vestimenta y otros datos relevantes de la persona buscada a través de medios de comunicación, redes sociales, cartelería en la vía pública, peajes, aeropuertos, puertos, pasos de frontera y los sistemas de comunicación de los gobiernos departamentales y páginas del Estado.

La Alerta se integra en el ámbito del Ministerio del Interior, en especial, del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes y el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. También actuará de forma coordinada con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), entre otros. La activación está a cargo de la Policía Nacional, a través del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, una vez obtenida la autorización del juzgado.

Además, cuando sea necesario, el Ministerio del Interior emitirá una Notificación Amarilla de Interpol para extender la búsqueda a nivel internacional. Además de los canales mencionados, cualquier persona que disponga de información valiosa podrá comunicarse al 911, escribir al correo [email protected] o concurrir a la comisaría más cercana.

La Alerta Amber nació en Estados Unidos en 1996 tras el secuestro y asesinato de Amber Hagerman, una niña de nueve años, y desde entonces fue adoptada por más de 45 países como un mecanismo para movilizar rápidamente a la ciudadanía y las instituciones ante la desaparición de un menor en situación de riesgo grave.

Las canales oficiales de la Alerta

El Ministerio del Interior informó que las cuentas oficiales ya están disponibles:

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a seguir estos perfiles y compartir las publicaciones oficiales cuando se active una alerta.