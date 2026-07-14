"En tres horas pueden sacar a un niño del país": impulsor de Alerta Amber en Uruguay explica por qué era urgente y celebra la puesta en marcha

El exdiputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter , impulsor de la ley que creó la Alerta Amber Uruguay , celebró que el sistema comience finalmente a funcionar y afirmó que puede convertirse en una herramienta clave para acelerar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

" Creo que el inicio es algo positivo ", dijo Rodríguez a El Observador, luego de que el Ministerio del Interior anunciara que este miércoles se anunciará la puesta en marcha del mecanismo.

El exlegislador recordó que presentó el proyecto a fines de 2023 , que el Parlamento lo aprobó durante el último año del período pasado y que la reglamentación quedó pronta sobre el final del gobierno de Luis Lacalle Pou . Sin embargo, hasta ahora el sistema no había sido implementado.

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"No se llegó a aplicar y ahora el gobierno, con buen tino, decide empezar a implementarlo. No sé con qué magnitud porque el proyecto es bastante amplio, pero que empiece a funcionar ya es algo positivo ", sostuvo.

"Las familias contaban una odisea"

Rodríguez explicó que la iniciativa nació tras escuchar a familiares de menores desaparecidos, quienes le transmitieron las dificultades que enfrentaron durante las primeras horas de búsqueda.

"Cada vez que ocurre un caso de estas características me llaman familiares que ya atravesaron situaciones similares. Todos cuentan la problemática o la odisea que tuvieron que vivir", afirmó.

Entre quienes colaboraron en la elaboración del proyecto mencionó a familiares de Ignacio Susaeta, el joven desaparecido desde enero de 2015, además de otras familias que atravesaron experiencias similares.

Según explicó, uno de los principales objetivos de la ley fue evitar que la respuesta de las autoridades se demorara por cuestiones burocráticas. "Muchas veces los protocolos de esperar 24 o 48 horas terminan siendo trágicos. Las primeras horas terminan siendo fundamentales", aseguró.

El exdiputado destacó además que la Alerta Amber ya funciona en decenas de países y consideró que Uruguay reúne condiciones para que el sistema tenga un impacto especialmente importante.

"En un país como el nuestro, que es pequeño, la posibilidad de comunicación y de despliegue es mucho más rápida", sostuvo.

A eso sumó otro elemento que, a su juicio, vuelve especialmente necesaria una respuesta inmediata. "Tenemos una frontera totalmente permeable y en tres horas una persona puede salir del país. En este tipo de situaciones, a Uruguay esta herramienta le va a ayudar mucho", afirmó.

Los casos que reavivaron el reclamo por una Alerta Amber

La necesidad de contar con un sistema de difusión inmediata para la búsqueda de menores volvió a instalarse en Uruguay a partir de varios casos que conmocionaron al país durante los últimos años.

Uno de los más recientes ocurrió en setiembre de 2025, cuando Andrés Morosini se llevó a sus dos hijos, de 2 y 6 años, de la casa de su expareja en Mercedes, pese a tener una prohibición judicial de acercamiento por un caso de violencia de género. El Ministerio del Interior autorizó entonces la difusión de las fotografías de los niños y desplegó un amplio operativo con apoyo de la Guardia Republicana, Policía Caminera y un helicóptero policial.

En ese momento, la ley que creó la Alerta Amber ya había sido aprobada, pero el sistema todavía no estaba operativo, por lo que Rodríguez Hunter cuestionó que la herramienta no pudiera utilizarse para ampliar rápidamente la difusión del caso.

A ese episodio se suma el asesinato de Brissa González, la niña de 12 años que desapareció en Las Piedras en noviembre de 2017 y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente.

Para Rodríguez Hunter, estos antecedentes reflejan la importancia de actuar con rapidez cuando desaparece un menor de edad. "Muchas veces los protocolos de esperar 24 o 48 horas terminan siendo trágicos. Las primeras horas terminan siendo fundamentales", cerró.