Uruguay lanzará la Alerta Amber para acelerar la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos: cómo funciona

El gobierno lanzará este miércoles la Alerta Amber Uruguay , un sistema de búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes ausentes que busca activar una respuesta inmediata y coordinada para localizarlos en el menor tiempo posible.

La presentación se realizará en el Anexo de la Torre Ejecutiva y contará con la participación del ministro del Interior, Carlos Negro , además de representantes de Fiscalía, el Poder Judicial, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y autoridades de Meta, la empresa matriz de aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp , entre otras.

La herramienta fue creada por la Ley N° 20.381 y reglamentada mediante el Decreto 78/025 , con el objetivo de comunicar de forma rápida y eficiente la desaparición de menores de edad para proteger su vida y su integridad física, psíquica y moral.

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La Alerta Amber no se emitirá automáticamente ante cualquier denuncia por un menor ausente.

La normativa establece que deberán cumplirse simultáneamente tres condiciones: que la persona desaparecida sea menor de 18 años, que existan indicios de que su ausencia está vinculada a un hecho delictivo o violento que la ponga en peligro y que el padre, madre, tutor o un familiar directo hasta el segundo grado de consanguinidad autorice la difusión pública del caso.

Para determinar si existe ese riesgo, técnicos del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol elaborarán un informe especializado.

La búsqueda comenzará de inmediato

La ley dispone que, una vez presentada la denuncia ante el Ministerio del Interior, la Fiscalía o el Poder Judicial, las actuaciones deberán iniciarse de forma urgente, sin esperar el transcurso de ningún plazo.

La activación de la alerta estará a cargo de la Policía Nacional, a través del Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes y mediante el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, una vez obtenida la autorización del juzgado competente.

Una vez emitida, la Alerta Amber se difundirá en todo el territorio nacional, con especial comunicación a los pasos de frontera, para evitar una eventual salida del país del menor desaparecido.

Cómo se difundirá

El sistema prevé una amplia difusión de la información sobre la persona buscada, incluyendo su fotografía, características físicas, vestimenta y otros datos relevantes para facilitar su localización.

La alerta llegará a:

Medios de comunicación radiales, televisivos y de cable.

Empresas de telefonía móvil.

Redes sociales.

Cartelería en la vía pública.

Peajes, aeropuertos, puertos y pasos de frontera.

Gobiernos departamentales, mediante sus sistemas de comunicación.

Además, el Ministerio del Interior emitirá una Notificación Amarilla de Interpol, mecanismo que permite extender la búsqueda a nivel internacional cuando las circunstancias lo requieran.

Cómo aportar información

Las personas que cuenten con información sobre un caso con Alerta Amber podrán comunicarse a través del 911 o enviar datos al correo electrónico [email protected].

Un sistema que nació tras un crimen que conmocionó a Estados Unidos

La Alerta Amber surgió en Estados Unidos en 1996, luego del secuestro y asesinato de Amber Hagerman, una niña de nueve años que desapareció mientras andaba en bicicleta en Texas.

El caso impulsó la creación de un mecanismo para movilizar rápidamente a la ciudadanía y a las instituciones cuando desaparece un menor de edad en circunstancias que hacen presumir un grave riesgo para su vida.

Con el paso de los años, el sistema fue adoptado por más de 45 países y ahora comenzará a funcionar también en Uruguay.