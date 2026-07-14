Homicidios en Canelones: un adolescente de 17 años fue asesinado en Toledo y una mujer de 27 años en Estación Atlántida

La Policía de Canelones registró dos homicidios en las últimas horas, un adolescente de 17 años asesinado dentro de una casa en la ciudad de Toledo y una mujer de 27 que fue ejecutada en Estación Atlántida .

Cuando personal del PADO estaba realizando patrullaje preventivo , fueron alertados de que había un herido de bala en las calles Gregorio Paniagua y Avenida Hugo Méndez , en Toledo. Allí encontraron a un joven de 27 años con una herida de arma de fuego en una mano, quien fue asistido por personal médico.

Dentro de la casa encontraron sin vida un adolescente de 17 años . De acuerdo a la información primaria, otras personas habrían efectuado múltiples disparos hacia a la residencia e impactaron contra las víctimas.

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La Policía Científica trabajó en la escena del crimen y encontró múltiples vainas . También se incautó sustancia vegetal y dinero , elementos que le fueron notificados a la Fiscalía. Además estuvieron presentes distintas divisiones de la Policía y las autoridades dispusieron la coordinación con médico forense para autopsia .

Por otra parte, la Policía también encontró en Estación Atlántida a una mujer de 27 años caída en la vía pública con una herida de arma de fuego. Las autoridades fueron notificadas de un desorden con una persona herida por arma de fuego por lo que concurrieron a las calles El Tala y Los Geranios.

Al llegar al lugar encontraron a la víctima y se la trasladó de urgencia a un centro asistencial en el que se confirmó su muerte. Los oficiales entrevistaron a testigos y se recabó información sobre los presuntos involucrados. De estas averiguaciones surge que los autores se habrían retirado del lugar en una motocicleta.

Personal de Homicidios realizara allanamientos en las próximas horas para lograr la detención del autor, quien está identificado.