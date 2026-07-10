Justicia envió a prisión domiciliaria al conductor alcoholizado que provocó un accidente en el que murieron tres jóvenes

La Justicia de Canelones imputó al conductor de 57 años que manejaba alcoholizado y que ocasionó el accidente en que murieron tres personas —de 20, 25 y 28 años— en Toledo por la noche del jueves. El hecho ocurrió sobre la Ruta 6 .

Este hombre fue imputado con un delito complejo de homicidio culpable con el resultado de las tres muertes y un delito de omisión de asistencia . Ahora tendrá arresto domiciliario total y deberá usar tobillera electrónica mientra avanza la investigación.

Originalmente, la Fiscalía había solicitado una prisión preventiva pero el juez entendió que no había riesgo de fuga real, por lo que dictaminó la otra medida cautelar .

Tragedia en Canelones: tres jóvenes murieron tras un choque entre dos autos y un ómnibus en Ruta 6

Fuentes del caso dijeron, consignados por Subrayado de Canal 10, que se pudo ver en los registros fílmicos que el imputado cruzó en roja . De esta forma, terminó desplazando a otro automóvil hacia el frente de un ómnibus .

Los tres jóvenes de 20, 25 y 28 años que iban en este auto murieron. La espirometría al ahora imputado arrojó un resultado positivo de 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por su parte, el conductor del ómnibus, un hombre de 36 años dio negativo en la prueba de alcohol y sufrió un politraumatismo leve. Fue asistido en el lugar y recibió el alta. Los 16 pasajeros que viajaban en el ómnibus resultaron ilesos.