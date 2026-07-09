Exportaciones uruguayas a Unión Europea recuperan fuerza a dos meses del comienzo del acuerdo con el Mercosur

En el segundo mes de vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) las exportaciones uruguayas hacia el bloque europeo parecen asentarse. La mejora se observa en un contexto de baja de las ventas totales al exterior.

Las exportaciones a la UE en junio rompieron una racha negativa de dos meses y quedaron con saldo positivo. En ese mes, las ventas externas crecieron 20%, según información del Instituto Uruguay XXI.

El año no está fácil para los exportadores que llevan tres meses consecutivos con números negativos. Y en ese escenario la relación comercial con el bloque europeo en el primer semestre del año también ha sido sinuosa.

Las exportaciones del primer trimestre del año a la UE cerraron con un saldo positivo de 21% y el bloque se colocó como el primer destino de los bienes uruguayos. Pero en los meses posteriores el resultado cambió y en abril se registró un fuerte descenso de 34%, con disminuciones en las colocaciones de carne vacuna (36%), celulosa (35%) y madera y productos de madera (35%) .

Carnes: en la primera mitad de 2025 aumentaron en forma relevante los ingresos por exportaciones desde Uruguay. Pexels

En mayo, mes de la entrada en vigencia del acuerdo con el Mercosur, se repitió el desempeño negativo, esta vez de 20%. En este caso, los mayores descensos se verificaron en margarina y aceites con 38% y en arroz con 34%.

Sin embargo, en junio se revirtió la racha y las exportaciones aumentaron 20%. En el dato mensual pesó la recuperación de las ventas externas de celulosa (suba de 40%) y de madera y productos de madera con 73%, según los datos oficiales. Igualmente, la carne vacuna siguió en descenso con 19%, al igual que el arroz con 23%.

El acuerdo y el freno en el Parlamento europeo

El acuerdo con la UE establece que en general, el 73% de los bienes que hoy el bloque sudamericano exporta al europeo dejarán de pagar aranceles. En el sentido contrario, solo el 15,2% de las exportaciones actuales de Europa pasarán a pagar 0% de arancel de forma inmediata.

En el caso específico de Uruguay, uno de los cambios más notorios es en la cuota Hilton de carne premium (5.600 toneladas) que hoy el país exporta al bloque europeo y que pasó de un arancel del 20% al 0% de forma automática.

“El impacto directo para Uruguay está cuantificado en unos US$ 10 millones, aunque depende mucho de cuánto cotice la tonelada de Hilton. La cuota se redujo durante la negociación del Brexit y, por lo tanto, hoy tenemos 5.600 toneladas que no es tanto como hubiéramos querido, pero sí hay que entender que para la carne inmediatamente aparece la oportunidad de dejar de pagar el arancel de la cuota Hilton”, había explicado la vicecanciller, Valeria Csukasi, meses atrás en el Parlamento.

Entrevista a Valeria Csukasi Foto: Leonardo Carreño / FocoUY

El arroz es otro caso que interesa a Uruguay. Para este producto se fijó una cuota de 60.000 toneladas que también comenzó a regir el 1º de mayo pero que se completará a los cinco años.

“La Unión Europea estaba bastante dura en cuanto a las concesiones que podía otorgar, pero finalmente se accedió a esta cuota de 60.000 toneladas que tienen un impacto directo porque Uruguay tiene el producto autorizado para exportar sanitariamente”, había explicado Csukasi.

El acuerdo, que rige provisionalmente, espera por la aprobación del Parlamento Europeo que a principios de año votó a favor de suspender el proceso de ratificación. Los parlamentarios decidieron enviar el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se expida sobre la compatibilidad legal del acuerdo con los tratados fundamentales de la Unión Europea.

Este miércoles, el canciller Mario Lubetkin, se refirió a las demoras para la ratificación del acuerdo en una entrevista con el canal Euronews. “Para Europa las consecuencias serían enormes”, advirtió.

Consultado sobre la posibilidad de que el Parlamento Europeo no ratifique el acuerdo, el canciller afirmó que el Mercosur continuará avanzando en otras negociaciones comerciales.

“Vamos a sustituirlo por otros mercados; no podemos esperar. ¿Qué podemos hacer? ¿Sentarnos y esperar? Absolutamente no. Hay países clave que quieren firmar con nosotros”, afirmó el canciller.