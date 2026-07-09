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Trivia de CAF, para alumnos de escuelas rurales y urbanas, con el foco en el cooperativismo agrario

Grupos de 4°, 5° y 6° de escuelas públicas -rurales y urbanas- y privadas de todo el país pueden participar en la "Trivia cooperativa entre vacaciones" de CAF

9 de julio de 2026 5:00 hs
CAF anunció los detalles de una trivia dirigida a alumnos de escuelas rurales y urbanas.

CAF anunció los detalles de una trivia dirigida a alumnos de escuelas rurales y urbanas.

Pexels (archivo)

Grupos de 4°, 5° y 6° año de escuelas públicas -rurales y urbanas- y privadas de todo el país pueden participar, desde el pasado 6 de julio y hasta el 18 de setiembre de este año, en el concurso llamado "Trivia cooperativa entre vacaciones", organizado por Cooperativas Agrarias Federadas (CAF).

CAF y las cooperativas El Fogón y COLAVECO

El emprendimiento, llevado adelante por CAF junto con dos de sus entidades socias, El Fogón (Sarandí del Yí) y COLAVECO (Nueva Helvecia), es una iniciativa educativa que permite que los estudiantes, junto a sus docentes, aprendan sobre cooperativismo agrario, de la mano de una experiencia lúdica y participativa.

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Los grupos que decidan participan deben responder preguntas, procurando sumar puntos mediante aciertos y, de esa forma, competir representando a su institución educativa.

La competencia considera dos categorías, que son escuelas urbanas y rurales.

Las instituciones con mayor puntaje promedio obtendrán un premio económico y la distinción Embajadora Cooperativa 2026.

La propuesta, se explicó, busca fortalecer el aprendizaje sobre cooperativismo, incentivar el trabajo en equipo y promover el uso de recursos digitales como herramienta pedagógica para docentes y estudiantes.

Para conocer en forma completa las bases y obtener hay que ingresar en este enlace.

Apoyo de INACOOP Y ANEP

El concurso “Trivia cooperativa entre vacaciones” cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) y, a su vez, Cooperativito cuenta con la declaración de interés educativo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

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