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Tercer ajuste al hilo en el valor de los productos lácteos en el mercado internacional

Las últimas referencias de valores de lácteos en el mercado internacional, conocidas este martes, instalaron una nueva señal negativa

7 de julio de 2026 14:08 hs
Lácteos: el mercado interno está siempre atento a los indicadores del GDT-Fonterra.

Lácteos: el mercado interno está siempre atento a los indicadores del GDT-Fonterra.

Pexels

Las últimas referencias de valores de lácteos en el mercado internacional, conocidas este martes, instalaron una nueva señal negativa, considerando que el precio promedio del conjunto de los productos tuvo una baja y lo mismo sucedió con la leche en polvo entera, rubro de particular importancia en Uruguay.

Primera licitación de Global Dairy Trade en julio

Eso fue lo sucedido en una nueva instancia de la plataforma de comercialización Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos), según actualizó el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

En 2026 hubo seis subastas iniciales con alzas en el valor, luego otras dos con descensos, seguidas por dos instancias de mejoras y ahora tres bajas, siempre considerando el valor promedio.

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Considerando todos los productos, la referencia del valor medio cayó 4,9% y quedó en US$ 3.793 por tonelada.

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas para el país, el precio promedio tuvo este martes 7 de julio una baja de 4,4% quedando así el valor en US$ 3.425 por tonelada.

Un año atrás

El precio actual para el conjunto de los lácteos es menor al valor de inicios de julio de 2025 cuando estaba en US$ 4.274 y en el caso de la leche en polvo entera el actual es también más bajo dado que entonces alcanzó los US$ 3.859 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (este 7 de julio bajó 7% a US$ 3.135) y manteca (cayó 5% a US$ 5.336).

Las 13 subastas de 2026 en GDT

  • - 4,9% el 7 de julio / US$ 3.793 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.425)
  • - 2,8% el 16 de junio / US$ 3.979 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.589)
  • - 0,6% el 2 de junio / US$ 4.012 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)
  • + 0,6% el 19 de mayo / US$ 4.198 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.772).
  • + 1,5% el 5 de mayo / US$ 4.127 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.741).
  • - 2,7% el 21 de abril / US$ 4.143 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.666).
  • - 3,4% el 7 de abril / US$ 4.228 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.687).
  • + 0,1% el 17 de marzo / US$ 4.330 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.409).
  • + 5,7% el 3 de marzo / US$ 4.301 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.863).
  • + 3,6% el 17 de febrero / US$ 4.028 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.706)
  • + 6,7% el 3 de febrero / US$ 3.830 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.614)
  • + 1,5% el 20 de enero / US$ 3.615 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.449)
  • + 6,3% el 6 de enero / US$ 3.533 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.407)

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el mayor incremento en las referencias de precios fue en manteca en polvo y la baja más notoria fue en cheddar.

En esta subasta participaron 148 postores que adquirieron 26.316 miles de toneladas, un 103,7% más en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 408, será la segunda del mes julio, el martes 21.

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