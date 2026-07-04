Paro en el puerto: TCP señala que la exigencia del sindicato en medio de la negociación colectiva es "inviable" e "improcedente"

La empresa Katoen Natie, que tiene la concesión de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del Puerto de Montevideo, anunció este sábado que el sindicato de la compañía determinó un paro de actividades, que regirá por tiempo indeterminado con "reintegro espontáneo". Este paro se produce tres días después de que el sindicato anunciara una medida idéntica, en el contexto de la negociación por un nuevo convenio colectivo.

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TCP señala en un comunicado que el planteo que realizó el sindicato como condición previa a las negociaciones, que consiste en que la empresa pague a todos los trabajadores "un bono adicional al salario de $ 50.000 líquidos mensuales mientras se desarrolle la negociación o, alternativamente, que otorgue 25 jornales asegurados a todos el personal, exista o no trabajo disponible" marca una posición "inviable, improcedente y contraria a un proceso de negociación responsable y de buena fe".

La empresa "considera que este planteo reviste una extrema gravedad, en tanto condiciona el inicio del diálogo a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de una negociación colectiva", según plantean en el comunicado.