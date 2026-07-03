La inflación en Uruguay avanzó en junio y superó el 4% interanual

El Índice de Precios del Consumo (IPC) aumentó 0,37% en junio , según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con ese dato , la inflación interanual se ubicó en 4,25%, por encima del 3,77% registrado en mayo , y se continuó acercando a la meta de 4,5% anual establecida por las autoridades.

La cifra mensual se ubicó por debajo de lo esperado por los analistas que participan de la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU), que la habían proyectado en 0,5%.

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La suba de precios fue impulsada por el rubro de transporte, en el que se incluyen los combustibles, que tuvo una variación de 2% .

En el desglose se destacan el aumento de precio del gasoil (7%) y la nafta (6%). También las subas en lubricantes, aceite y cambio de aceite con 2,4% y las reparaciones mecánicas de vehículos con 1,83%.

Esta semana, el gobierno anunció los precios de los combustibles para julio y dispuso una baja de 5% para la nafta y el gasoil. En el caso del supergás la disminución fue de 7,6%.