Montevideo probará contenedores con "llave digital": solo podrán abrirlos vecinos autorizados, anunció Herou

La Intendencia de Montevideo (IM) comenzará a instalar una nueva generación de contenedores de basura que solo podrán ser abiertos por vecinos autorizados mediante una "llave digital" , una tecnología que ya se utiliza en otras ciudades y que busca reducir los problemas de vandalismo, hurgado de residuos y acumulación de basura en la vía pública.

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El anuncio fue realizado por el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Leonardo Herou , durante una entrevista en el programa Aire Fresco de Del Sol FM.

" No todos van a ser así , pero en algunas zonas vamos a colocar contenedores que para abrirlos tenés que tener determinada conexión con el contenedor. Es una llave digital que te permite tener acceso ", explicó el jerarca.

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Según adelantó, los primeros barrios donde se implementará esta modalidad serán los municipios CH y B , aunque el plan todavía se está ajustando con los gobiernos municipales antes de comunicarlo a los vecinos.

Cómo funcionarán los nuevos contenedores

Herou explicó que el sistema permitirá que solo los residentes habilitados puedan abrir el contenedor, lo que facilitará el seguimiento de su uso y limitará el acceso de personas ajenas al barrio.

"Hay varias ciudades en el mundo que lo tienen. El contenedor está cerrado y para abrirlo solamente lo pueden abrir los vecinos del barrio donde está instalado", señaló.

Los nuevos dispositivos formarán parte de una compra de equipamiento financiada con los fondos extrapresupuestales aprobados recientemente por la Junta Departamental.

Además de estos modelos con acceso digital, la comuna capitalina incorporará contenedores con nuevas prestaciones y ampliará la instalación de contenedores soterrados en zonas como Ciudad Vieja, el Centro, avenida Libertador y grandes complejos habitacionales.

La apuesta: pasar de 11.800 a menos de 4.000 contenedores públicos

La renovación de los contenedores forma parte de un cambio más amplio del sistema de recolección.

El objetivo de la Intendencia es que, hacia fines de 2028, más de 7.000 contenedores públicos desaparezcan de las calles, sustituidos por sistemas intradomiciliarios o intraprediales.

"Vamos a pasar de 11.800 contenedores a menos de 4.000", afirmó Herou.

Según explicó, los municipios A y G tendrán prácticamente cobertura total con contenedores domiciliarios, mientras que el sistema también llegará a buena parte de los municipios C, E y F.

Al reducir drásticamente la cantidad de contenedores en la vía pública, la Intendencia prevé aumentar la frecuencia de vaciado y concentrar más recursos de limpieza en las zonas donde seguirán existiendo.

"El contenedor no hace magia"

Pese a la incorporación de nueva tecnología, Herou insistió en que el equipamiento por sí solo no resolverá los problemas de limpieza.

"No hay contenedores mágicos. El contenedor es una caja. Si el camión no pasa cuando tiene que pasar, va a tener problemas. Y si alguien deja un sillón al lado o lo vandaliza, también", sostuvo.

Por eso, aseguró que la transformación irá acompañada de un refuerzo de la fiscalización, una mayor frecuencia de limpieza del entorno y una estrategia para promover un cambio de hábitos entre los montevideanos.

El director de Desarrollo Ambiental definió como "clave" la llamada batalla cultural para mejorar la limpieza de Montevideo.

La estrategia incluye reuniones con vecinos antes de implementar los cambios, talleres sobre clasificación de residuos, grupos de WhatsApp para el seguimiento de cada barrio, trabajo en escuelas y liceos, acuerdos con UTU, clubes de fútbol infantil, comerciantes, feriantes y cooperativas de clasificadores.

"Primero hay que cumplir con el servicio, invertir y tener el mejor equipamiento. Pero también generar un cambio cultural", afirmó.

Como ejemplo, comparó el proceso con la transformación que vivió Uruguay respecto al tabaquismo. "Hoy nadie fuma en lugares cerrados porque hubo un cambio cultural. Tenemos que lograr algo parecido con el cuidado del barrio y la gestión de los residuos", concluyó.