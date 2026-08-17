Discusión entre amigos terminó con un menor de 17 años asesinado de un disparo: un joven de 19 fue detenido

Un adolescente de 17 años fue asesinado de un disparo en la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Pérez Castellanos , luego de una discusión con un amigo de 19 años , que fue detenido como presunto autor del homicidio , confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la zona de Odriozola y avenida General Flores , según información policial consignada en primera instancia por Telemundo (Canal 12).

La madre del joven de 19 años llamó al 911 y comunicó a la Policía que su hijo le había disparado a un amigo luego de una discusión.

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Personal de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM) de la Zona Operacional II concurrió al lugar y encontró al adolescente de 17 años muerto sobre una cama .

El presunto autor permanecía en la vivienda y fue detenido por la Policía. En el lugar también fue incautada una pistola HK con un cargador y diez cartuchos calibre 9 milímetros.

El detenido, de 19 años, tiene un antecedente penal de marzo de este año por un delito de receptación.

Personal de Policía Científica trabajó en la vivienda para realizar el relevamiento de la escena. El hecho es investigado por el Departamento de Homicidios de Montevideo y la Fiscalía.