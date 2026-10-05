Yamandú Orsi sobre las elecciones en Brasil: "Hay resultados que, de repente, sorprenden" y hay que "esperar" desenlace en el balotaje

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se refirió a los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Brasil que tuvieron lugar este domingo en el país vecino.

Pese a los pronósticos de las consultoras, el candidato de derecha Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, aventajó al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva , aunque no alcanzó los votos necesarios para ganar en primera vuelta.

Los resultados oficiales indican que Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos y Da Silva 45,16%.

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" Por supuesto, hay resultados que, de repente, sorprenden . Si bien se esperaba una elección pareja, se verá la segunda vuelta cómo es ahora", señaló Orsi en relación a lo que pronosticaban las encuestas y lo que terminó sucediendo.

El presidente consideró que "fue todo correcto" durante la jornada electoral y que "lo más importante" es que estos procesos transcurran "dentro de las normas y la convivencia democrática".

Elecciones en Brasil: los favoritos son Lula y Flávio Bolsonaro Foto por GLEDSTON TAVARES / AFP

Consultado sobre las visiones críticas que ha tenido Bolsonaro sobre el rol del Mercosur y su voluntad en otorgarle mayor dinamismo a los acuerdos bilaterales, Orsi evitó profundizar en el tema: "Veremos cómo avanzar".

"Voces críticas con el Mercosur hemos tenido todos durante varios años. Hablaremos llegado el momento. Vamos a ver, vamos a esperar el resultado", sostuvo sobre el balotaje que tendrá lugar el 25 de octubre.

Pese a esto, reconoció que su deseo es tener "una región cada vez más integrada".

El mapa en América Latina, teniendo en cuenta las últimas elecciones, muestra un giro hacia la derecha en los países donde se celebraron elecciones, a excepción de Uruguay, México (con Claudia Sheinbaum) y Guatemala (con Bernando Arévalo).

Preguntado sobre la trascendencia de este viraje y las consecuencias que pudiera tener en las elecciones de 2029 en Uruguay, Orsi respondió: "Mientras los partidos o las tendencias de derecha, izquierda o centro lleguen por la vía electoral tendremos que decir que las reglas de juego se están respetando y eso es positivo. El péndulo a veces se mueve y eso es positivo".

El Frente Amplio había llamado a votar por Lula de forma abierta. Pero Orsi se distanció de esta postura. "La fuerza política, es la fuerza política. El gobierno es el gobierno", subrayó.

Qué dijo el canciller Lubetkin

Mario Lubetkin llega al Palacio Santos para una reunión informal con cancilleres del Mercosur en Montevideo el 2 de setiembre Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Por otra parte, el canciller Mario Lubetkin dijo este lunes consultado en Informativo Sarandí que para el gobierno uruguayo debe mantener el "mejor relacionamiento" con Brasil.

“Para nosotros no hay sorpresa ni deja de haber sorpresa. Lo primero que tenemos que hacer es festejar por la democracia”, sostuvo el canciller.

E insistió en que Brasil es un país que Uruguay tiene que "tratar de la mejor forma" si es que no quiere tener "efectos negativos sobre la economía".

"Tenemos que mantener el mejor relacionamiento", dijo.

"El comportamiento del gobierno en las últimas 8 elecciones atiende los resultados democráticos electorales de cada ciudadanía y seguimos en consecuencia ese resultado. Lo afrontaremos como lo hemos afrontado todos y hemos dado la bienvenida a cada uno de los presidentes y asistiremos a las asunciones presidenciales”, agregó.

Al igual que Orsi, consideró que el Frente Amplio tiene "la autonomía para decir lo que quiere" y que eso "no ha afectado" la relación.