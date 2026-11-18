En un documento disparador repartido por Fernando Pereira este lunes en la Mesa Política, el Frente Amplio considera la elaboración de un “marco” para “reforzar el papel” de Yamandú Orsi como presidente de la República.

En el texto, al que accedió El Observador, se considera que “merece una consideración particular el desarrollo de la figura política” de Orsi y "su proyección más allá del ejercicio de la Presidencia”.

“Es importante que desde el Frente Amplio se contribuya a fortalecer una imagen presidencial que trascienda el mandato y que quede asociada a una característica especialmente valiosa de la tradición democrática uruguaya: la capacidad de fortalecer la convivencia democrática, el diálogo entre diferentes y el reconocimiento de las instituciones como espacios comunes”, propone la fuerza política.

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“Orsi ha expresado esta orientación en distintas acciones concretas” que “no deben ser consideradas únicamente como gestos protocolares”. “Constituyen un perfil presidencial que reivindica la convivencia democrática como un valor político central, en un contexto internacional marcado por la polarización, la fragmentación y el debilitamiento de los consensos democráticos”, reivindica el Frente Amplio.

El oficialismo afirma que “se trata de poner en perspectiva esas acciones, darles significado político y contribuir a que se consoliden como parte de una identidad presidencial reconocible y valorada”.

Aclaran no obstante que eso “no supone abandonar las diferencias políticas ni renunciar a la confrontación democrática de proyectos”. “Por el contrario, implica demostrar que es posible defender con firmeza una orientación política y, al mismo tiempo, preservar los espacios de diálogo, respeto institucional y convivencia”.

Foto: Leonardo Carreño

La disputa por “el centro político”

El documento de nueve páginas surge como una guía con lineamientos para elaborar el plan político del Frente Amplio entre 2027 y 2028. El oficialismo se fija para ese plazo “tres ejes estratégicos de trabajo”, entre los que cuenta la relación entre gobierno y fuerza política, la política de alianzas y el vínculo con la sociedad.

En ese plano sostiene que “la comunicación de la gestión no puede quedar exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo” sino que el partido tiene que “desarrollar una capacidad propia para explicar las decisiones, poner en perspectiva los avances, vincularlos con el programa frenteamplista y transmitir su significado político”.

El texto hace un racconto sobre las condiciones en que asumió el gobierno de Orsi y su triunfo en las elecciones de 2024 con una ventaja de 100 mil votos sobre la fórmula encabezada por Álvaro Delgado.

“Una parte importante de la estrategia estuvo orientada a conquistar el voto indeciso y a recuperar sectores del centro político que podían considerar agotado el proyecto frenteamplista, tener dudas sobre su propuesta o haber optado por un voto de castigo en la elección anterior”, constata.

Además de consignar la falta de mayorías en Diputados y la herencia fiscal que suele cuestionar el gobierno, el Frente alude a que “el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca supuso un relanzamiento de la política de afirmación unilateral de los intereses estadounidenses”, lo que tuvo “consecuencias concretas” en un “país pequeño y dependiente como Uruguay”. “La creciente utilización de instrumentos comerciales, financieros y diplomáticos como herramientas de disputa geopolítica genera vulnerabilidades adicionales y reduce los márgenes de autonomía de los países periféricos”, considera.

La izquierda menciona también “la coyuntura regional compleja marcada por el avance de gobiernos de derecha y fuerzas conservadoras”. “El Frente Amplio llegó al gobierno en un escenario en el que el espacio progresista regional se encontraba debilitado y en el que incluso existían dudas sobre la continuidad del gobierno de Lula en Brasil”.

Alex IBANEZ / Chilean Presidency / AFP

“Sin las principales figuras históricas”

Aparte de la coyuntura, el Frente recuerda que esta es la primera vez que encabeza el gobierno “sin algunas de las principales figuras históricas” como Tabaré Vázquez, José Mujica, Danilo Astori y Mariano Arana.

A eso se suma que la fuerza política “debe construir su propia identidad política y capacidad de liderazgo en un contexto diferente al de los gobiernos progresistas anteriores”. “A diferencia de las primeras administraciones frenteamplistas, no cuenta con una economía internacional particularmente favorable, enfrenta restricciones fiscales importantes y debe responder a problemas estructurales que se han profundizado, entre ellos la presencia del crimen organizado y el narcotráfico”.

El documento llama sobre el final a construir el “nuevo ciclo progresista”. “El desafío es que el actual gobierno no sea solamente una experiencia de recuperación del gobierno por parte del Frente Amplio, sino una etapa de reconstrucción de las condiciones necesarias para volver a transformar estructuralmente el Uruguay”, concluye.

Entre los hitos del plan político enumera las elecciones internas del Frente del 12 de setiembre de 2027, la creación del Centro de Estudios Territoriales “Compañero Mariano Arana”, una resolución en torno al informe sobre las colectoras de votos que elabore la “Comisión sobre Proliferación de Listas”, y el inicio del “proceso programático” que terminará en el Congreso de 2028 con la aprobación del programa y de las candidaturas a la presidencia.