Colonia Express presentó este martes su nueva ruta, que desde el jueves 19 conectará, con cinco frecuencias semanales, las ciudades de Carmelo y Buenos Aires . La empresa hizo el lanzamiento de la nueva conexión fluvial en el puerto de Carmelo, donde presentó el catamarán Deltacat , con capacidad para 125 pasajeros , que será utilizado para la ruta que conectará la terminal carmelitana con la que tiene Colonia Express en la dársena sur de Puerto Madero.

Las salidas de la nueva conexión serán a las 09:00 desde Buenos Aires y a las 16:30 desde Carmelo. La intención de Colonia Express es que las frecuencias suban hasta cubrir todos los días de la semana, según había comentado en octubre el CEO de la empresa, Sebastián Planas, a El Observador . El servicio brindado a los pasajeros incluirá un recorrido turístico por Carmelo, con visitas a complejos hoteleros, bodegas y restaurantes.

Durante la presentación, a la que concurrió El Observador, Planas celebró que su empresa pueda “reinaugurar esta línea histórica” y señaló que pese a que antes conectaba la ciudad coloniense con Tigre, ahora el objetivo de la empresa es operar desde Buenos Aires. Sobre este punto, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez , agradeció a la Administración Nacional del Puertos (ANP) por reabrir la ruta: “Yo recuerdo que estábamos inaugurando el muelle de madera (del puerto de Colonia), hace un año y pico atrás, y cuando terminé de hablar les dije: ‘Por favor, no se olviden de la línea Carmelo-Tigre’. Bueno, ahora es Carmelo-Buenos Aires”.

Planas dijo que desde la empresa están “muy entusiasmados” con la nueva ruta, ya que “el potencial es muy grande”, porque “los operadores de Carmelo van a poder disponer de una herramienta para poder vender sus restaurantes y sus hoteles”.

“Nuestra función va a ser hacer el marketing, el comercio, la publicidad y todo el esfuerzo que hacemos desde hace muchos años y décadas de poder fomentar el transporte a este destino tan lindo, de este país tan hermoso que es Uruguay”, dijo el empresario.

“Nosotros, la familia Planas, en conjunto con otros socios empresarios de Uruguay estamos hace 60 años en esta actividad, desde la época en que mi padre y sus socios fundaron Ferrylíneas, con el barco Atlantic, que fue el primer barco que operó del lado uruguayo del Río de la Plata, rompiendo con el monopolio de la flota fluvial del Estado argentino. Desde esa época la idea fue apostar por el turismo uruguayo, que en ese momento era incipiente, que solo era un lugar para ricos en la zona de Carrasco, Piriápolis y recién arrancaba en Punta del Este, en donde el grupo inversor arrancó con el complejo Tío Tom”, narró el ejecutivo, que señaló que con Colonia Express y COT, —la empresa de ómnibus interdepartamentales adquirida por el grupo empresarial en 2024—, su objetivo es “poder comunicar todo el Uruguay”.

“Creemos que todo Uruguay y sobre todo la costa uruguaya, desde Carmelo hasta el Chuy, tiene un potencial enorme. que hay que armarlo, diseñarlo y armar la infraestructura”, añadió Planas.

Lanzamiento de la línea Carmelo-Buenos Aires de Colonia Express. (De izq. a der.) Guillermo Rodríguez, intendente de Colonia; Luis Parodi, alcalde de Carmelo; Pablo Genta, presidente de la ANP; y Sebastián Planas, Colonia Express. Foto: Maximiliano Montautti

Pablo Genta, presidente de la ANP, catalogó el inicio de la ruta como “un aporte fundamental al desarrollo turístico nacional y local” que impactará en Carmelo y en todo el departamento de Colonia, potenciando el turismo receptivo.

“Para mí es muy importante reconocer y felicitar a la unidad de Puerto Deportivo Carmelo y la unidad Puerto Comercial Carmelo, que, con poquitos funcionarios y coordinados por el Área de Sistema Nacional de Puertos, han podido mantener y realzar esta terminar que es muy linda y que seguramente tengamos que mejorar”, afirmó Genta, que indicó que ya hay “algunas obras” contratadas que iniciarán próximamente.

Por su parte, el alcalde de Carmelo, Luis Parodi, dijo que el lanzamiento de la ruta es un paso más en el desarrollo de la zona oeste del departamento de Colonia. “Debemos pensar en clave de región; no podemos cerrarnos hoy en día solamente a la localidad, tenemos la potencialidad de Conchillas, Nueva Palmira, Calera (de las Huérfanas), Narbona, una potencialidad enorme”, dijo Parodi, que anunció que se trabaja en un proyecto conjunto del Ministerio de Economía, del de Turismo y de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) para potenciar la región.

En ese tono agradeció la “apuesta” de Colonia Express, que auguró signifique un “derrame en la ciudad y en los carmelitanos para tener una mejor calidad de vida”.

Enfrentamiento con Buquebus

La nueva frecuencia de Colonia Express se concretó luego del conflicto que se extendió durante un par de años con Buquebus, que retrasó el inicio de la conexión Carmelo-Buenos Aires.

La empresa dirigida por Planas quiso ampliar sus servicios y buscó iniciar con la ruta Carmelo-Tigre, que hoy opera la empresa Líneas Delta, en acuerdo comercial con Buquebus. Para ello, Colonia Express presentó un plan de obras para la terminal de pasajeros carmelitana de aproximadamente US$ 300.000.

Buquebus, en contrapartida, presentó una propuesta de remodelación por US$ 3 millones, que finalmente fue la elegida por la ANP. Sin embargo, ya con el consentimiento oficial, la compañía dejó vencer los plazos sin concretar avances.

Tras dos años, las autoridades portuarias emplazaron a tomar una decisión a Buquebus, que finalmente desistió. Durante ese proceso, Colonia Express no pudo operar, pasando a cubrir la ruta Carmelo-Tigre la empresa Líneas Delta.

A su vez, este año Colonia Express alcanzó un acuerdo con la ANP para operar la ruta Montevideo-Buenos Aires, para lo cual deberá construir una rampa lateral que permita el acceso de pasajeros y vehículos a los barcos en el puerto montevideano. Planas confirmó la inversión, que estimó entre 150.000 y 200.000 dólares, para construir una rampa de aluminio de alta resistencia de 8 metros de altura, que se alzará sobre el muelle Maciel.