El Banco de Previsión Social ( BPS ) confirmó las fechas de pago de jubilaciones y pensiones correspondientes a diciembre de 2026 , con un calendario que establece distintos días de cobro según la modalidad elegida por los beneficiarios.

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De acuerdo con el cronograma oficial del organismo, los pagos a través de bancos y redes de cobranza comenzarán el miércoles 2 de diciembre , mientras que quienes cobran de forma presencial en Montevideo podrán hacerlo desde esa misma fecha en las oficinas centrales del BPS.

En tanto, los pagos mediante empresas contratistas en Montevideo y el interior comenzarán el jueves 3 de diciembre, al igual que las giras de pago por el interior del país.

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El organismo estableció las siguientes fechas para el cobro de las pasividades:

Bancos y redes de cobranza: miércoles 2 de diciembre.

Empresas contratistas en Montevideo e interior: desde el jueves 3 hasta el lunes 21 de diciembre.

Oficinas centrales del BPS en Montevideo: desde el miércoles 2 hasta el lunes 21 de diciembre.

Giras de pago en el interior: desde el jueves 3 hasta el martes 8 de diciembre.

El BPS aclaró que las fechas de finalización de cada período indican hasta qué día permanece habilitado el pago en cada modalidad.

Qué otras prestaciones paga el BPS en diciembre

El calendario difundido por el organismo también comprende otras prestaciones que administra el Banco de Previsión Social.

Además de jubilaciones y pensiones, las fechas establecidas incluyen los pagos correspondientes a activos, Apoyo Inserción Laboral, Tarjeta AFAM Beneficio IVA y Tuapp.

Los beneficiarios pueden consultar información sobre sus prestaciones y modalidades de cobro a través del sitio web oficial del BPS o comunicándose al teléfono 2211 1997.