Así es el nuevo supermercado de Tienda Inglesa en Buceo, mientras la cadena proyecta nuevas aperturas para 2027

Tienda Inglesa sumó un nuevo punto de venta en Montevideo con la inauguración de un supermercado en el barrio Buceo. El establecimiento, instalado en el complejo Diamantis Plaza, en la intersección de avenida General Rivera y Francisco Solano López, representa la sucursal número 21 de la cadena y forma parte de una estrategia de crecimiento que tendrá continuidad durante 2027.

La apertura implicó una inversión superior a los US$ 10 millones y generó 150 puestos de trabajo directos . El local cuenta con 1.026 metros cuadrados destinados al área de ventas , dentro de una superficie total construida que supera los 2.600 metros cuadrados.

En diálogo con El Observador, el CEO de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada, señaló que esta inauguración representa el comienzo de una etapa de expansión para la empresa , que ya trabaja en nuevos proyectos para el próximo año y los siguientes.

Parada también hizo hincapié en los cambios que incorpora el establecimiento, tanto en infraestructura como en tecnología y selección de productos. Según indicó, si bien se trata de un supermercado de dimensiones intermedias, fue concebido para ofrecer una variedad de artículos similar a la de locales de mayor tamaño .

Juan Manuel Parada, CEO de Tienda Inglesa.

La propuesta incluye las áreas habituales de Panadería, Carnicería, Fiambrería, Rotisería y La Huerta, con especial atención a los productos frescos. A esto se suman cinco cajas tradicionales y seis terminales de autopago, en una apuesta por agilizar el proceso de compra.

El supermercado dispone, además, de estacionamiento previsto para 35 vehículos y funcionará todos los días entre las 7:30 y las 22:00 horas.

Más aperturas y nuevos formatos

La inauguración en Buceo se enmarca en un plan de desarrollo que no se limitará a los supermercados tradicionales. Entre las iniciativas previstas se encuentra la expansión de Tienda Smart, el formato de cercanía de la compañía.

La empresa proyecta abrir al menos cinco locales de este tipo durante los próximos tres meses y llegar a unas diez sucursales en un plazo de seis meses. El plan contempla puntos en zonas como Punta del Este, Zonamerica, Boating y La Tahona.

De esta manera, Tienda Inglesa busca ampliar su presencia en distintos puntos del país mediante establecimientos de diferentes dimensiones, con una oferta adaptada a las características de cada ubicación.

“Cada vez que abrimos una tienda tratamos de superarnos, siempre pensando en nuestro cliente”, resumió Parada.