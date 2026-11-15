"Solo familiares y amigos": el enojo de Nicolás Rotundo, exjugador de Peñarol, por la ausencia de autoridades en el regreso de las campeonas olímpicas de beach handball

El regreso al país de la selección uruguaya femenina de beach handball , flamante campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, dejó una postal emotiva en el reencuentro íntimo, pero también un fuerte reclamo institucional este domingo. El exjugador de Peñarol, Nicolás Rotundo, acudió al aeropuerto para recibir a su hija Julia -gran heroína de la consagración- y expresó su malestar ante la ausencia -según él- de dirigentes deportivos en el recibimiento.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista aurinegro compartió una imagen junto a su familia y a la arquera de 17 años luciendo la presea dorada. quien fue la gran figura de la final ante España por el shoot-out.

Dicha fotografía estuvo acompañada de un mensaje directo: "Llegaron las Campeonas Olímpicas!!! Sorprende que no haya autoridades esperando a la delegación. Solo familiares y amigos. Son grandes chiquilinas".

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La medalla conquistada en Dakar representa apenas la segunda presea de oro para Uruguay en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El único antecedente se remontaba a Singapur 2010, cuando Marcelo Chirico se subió a lo más alto del podio en saltos ecuestres y fue recibido en el aeropuerto por el entonces presidente del Comité Olímpico Uruguayo (COU), Julio César Maglione.

Llegaron las Campeonas Olímpicas!!!

Sorprende que no haya autoridades esperando a la delegación. Solo familiares y amigos. Son grandes chiquilinas pic.twitter.com/aBwhN8hKxc — Nico Rotundo (@nicorotundo) November 15, 2026

Esta vez, pese a la magnitud de la gesta conseguida en Senegal, el recibimiento quedó exclusivamente en manos del círculo más cercano de las deportistas, según expresó Nicolás Rotundo en sus redes.

En la final ante España, Uruguay se impuso en una infartante definición por shoot-out en la que Julia Rotundo se erigió como la figura determinante del encuentro: bajo los tres palos, impuso su presencia física y bloqueó cada intento de las lanzadoras europeas, que no lograron convertirle ni un solo gol en el shoot-out, sellando así una página dorada para el deporte uruguayo.