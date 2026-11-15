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"Solo familiares y amigos": el enojo de Nicolás Rotundo, exjugador de Peñarol, por la ausencia de autoridades en el regreso de las campeonas olímpicas de beach handball

El exfutbolista de Peñarol fue a recibir a su hija, Jula Rotundo, quien se erigió como la gran figura en la final contra España, que en seis intentos, no le pudo convertir ni un gol en el shoot-out

15 de noviembre de 2026 16:05 hs
Julia Rotundo, recién consagrada como campeona olímpica en beach handball en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, fue recibida por su padre Nicolás Rotundo y su familia

Julia Rotundo, recién consagrada como campeona olímpica en beach handball en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, fue recibida por su padre Nicolás Rotundo y su familia

El regreso al país de la selección uruguaya femenina de beach handball, flamante campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, dejó una postal emotiva en el reencuentro íntimo, pero también un fuerte reclamo institucional este domingo. El exjugador de Peñarol, Nicolás Rotundo, acudió al aeropuerto para recibir a su hija Julia -gran heroína de la consagración- y expresó su malestar ante la ausencia -según él- de dirigentes deportivos en el recibimiento.

La queja de Nicolás Rotundo por la falta de autoridades del deporte en la llegada

Dicha fotografía estuvo acompañada de un mensaje directo: "Llegaron las Campeonas Olímpicas!!! Sorprende que no haya autoridades esperando a la delegación. Solo familiares y amigos. Son grandes chiquilinas".

El contraste resultó inevitable al repasar la historia olímpica reciente del país.

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La medalla conquistada en Dakar representa apenas la segunda presea de oro para Uruguay en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

El único antecedente se remontaba a Singapur 2010, cuando Marcelo Chirico se subió a lo más alto del podio en saltos ecuestres y fue recibido en el aeropuerto por el entonces presidente del Comité Olímpico Uruguayo (COU), Julio César Maglione.

Esta vez, pese a la magnitud de la gesta conseguida en Senegal, el recibimiento quedó exclusivamente en manos del círculo más cercano de las deportistas, según expresó Nicolás Rotundo en sus redes.

En la final ante España, Uruguay se impuso en una infartante definición por shoot-out en la que Julia Rotundo se erigió como la figura determinante del encuentro: bajo los tres palos, impuso su presencia física y bloqueó cada intento de las lanzadoras europeas, que no lograron convertirle ni un solo gol en el shoot-out, sellando así una página dorada para el deporte uruguayo.

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