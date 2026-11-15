Evaristo González lanzó su candidatura a las elecciones de Peñarol con el apoyo de exdirigentes, "sin vedettismo" y con proyectos para intentar cambiar la conducción

Evaristo González lanzó su candidatura a la presidencia de Peñarol este domingo al mediodía y habló de sus proyectos de cara a lo que será el club en caso de que sea electo el próximo sábado 12 de diciembre, y estuvo acompañado de Gustavo Guerra, quien será su vicepresidente, y de varios exdirectivos, algunos presentes y otros que sumaron su apoyo en una carta abierta.

La primera fue en 2020 y la más reciente en 2023, cuando estuvo a un paso de la victoria tras perder por una diferencia menor a los 500 votos frente al actual mandamás, Ignacio Ruglio.

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El proyecto de Evaristo González para Peñarol

Evaristo González presentó su nombre de manera oficial para las elecciones de Peñarol junto a Gustavo Guerra este domingo al mediodía con su lista 21, a quienes se sumaron "Espacio aurinegro", la "82 Vamos Peñarol" de Sebastián Scher y Pablo Amaro, y la lista 135, por la cual habló Natalia Caldarelli. Otro de los que habló fue Carlos Shcherschener, quien en su momento perteneció al Movimiento 2809, y Mateo Nahmias de la lista 7.

"El primer proyecto que tenemos es la dirección deportiva y junto con en el consejo directivo elegiremos al técnico. Tengo tres nombres, pero hay que respetar los procesos. No hago campaña política con nombres", dijo este domingo Evaristo González en Punto Penal de canal 10.

Según explicó, "esta gente que nos apoya no quiere volver al pasado y quiere mejorar el presente. Nadie tiene intención del vedettismo de los directivos. Elegir técnicos en campaña son técnicas viejas del siglo XX".

Y detalló los puntos más importantes que tiene su programa de gobierno en esta campaña.

"Tenemos un equipo súper responsable, con gente importante. Nuestro programa habla del fútbol primero. Para mejorar tu juego, sin amiguismo ni conveniencias. Hay que tener un análisis del jugador y no contratar por lo que fueron, sin por lo que son ahora", agregó.

Otro de los puntos al que le da mucha trascendencia es la mejora de la seguridad en los partidos de Peñarol.

"La seguridad es fundamental, es otro punto. Nos está costando que no vaya la gente a las canchas, nos quitaron puntos y hay que trabajar urgente para el respeto del hincha y ganancia del club. Yo no tengo problema con la barra. Yo tengo problema con los delincuentes", dijo el dirigente. "Sin unas buenas formativas tampoco podés tener ese importante tesoro. Hoy hay 180 chicos y pensamos duplicar esa cantidad".

Y agregó: "Vos nunca vas a poder pagar a Valverde ni a Darwin Núñez, pero sí lo vas a poder fabricar".

Según Evaristo González, "hay que dar institucionalidad, y no estar peleado con todo el mundo. Volver a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), mejorar la relación con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con el ministerio (del Interior), con los hinchas y no venderle mentiras que es lo que más le ofende. Quiero reunirme ahora con el presidente Alejandro Domínguez para sanar distancias con la Conmebol".

"También tenemos que poner énfasis en la Infraestructura. Debemos mejorar el ingreso y el egreso del Estadio Campeón del Siglo. Tenemos ideas para los primeros 100 días", dijo.

Además habló de los otros deportes: "Hay muchos deportes como el básquetbol que también han sido la identidad del club, y primero el fútbol, como te nombraba, que fue el deporte que más grande hizo a Peñarol".

La carta de algunos exdirigentes que apoyan a Evaristo González

Este domingo se dio a conocer una carta en la que varios exdirigentes de Peñarol apoyan a Evaristo González en su candidatura a la presidencia del club.

En la misma se expresa lo siguiente:

"A los socios del Club Atlético Peñarol: somos un grupo de socios con una larga trayectoria de participación y compromiso con Peñarol. A lo largo de los años, desde distintos espacios, hemos defendido la necesidad de avanzar hacia una institución moderna, profesional, transparente y participativa, superando modelos de gestión excesivamente personalistas y dependientes de quien circunstancialmente ejerza la presidencia. Esa convicción mantiene hoy toda su vigencia", comienza diciendo la misiva.

Y añade: "Creemos en un Peñarol con instituciones fuertes, equipos profesionales y procesos de gestión sólidos, que le permitan funcionar con eficiencia y continuidad más allá de las personas que ocupen sus cargos. No queremos regresar a modelos de conducción que entendemos superados. Durante estos años hemos conocido de cerca la complejidad de conducir un club de la dimensión de Peñarol. Tuvimos aciertos, cometimos errores y acumulamos una experiencia que reafirma nuestras convicciones. Lo que cambia es la forma de llevarlas adelante. Por eso, quienes firmamos esta declaración hemos decidido respaldar la candidatura de Evaristo González en las elecciones del próximo 12 de diciembre. Lo hacemos porque conocemos su trayectoria y su conocimiento del club, porque valoramos que presente un programa de gobierno concreto y porque compartimos su visión de una gestión responsable, profesional y transparente".

"Creemos que Peñarol necesita sumar capacidades y construir alternativas superadoras, poniendo siempre los intereses de la institución por encima de las diferencias personales o sectoriales, En ese espíritu, convocamos a todos los sectores a desarrollar una campaña electoral con altura, educación, respeto y sin agravios entre nosotros, todos los peñarolenses, donde prevalezcan las ideas y las propuestas. Porque al día siguiente de las elecciones, quienes hoy compiten deberán sentarse alrededor de una misma mesa en el Consejo Directivo, con la responsabilidad compartida de trabajar y llevar a nuestro Peñarol a las más altas distinciones. Las diferencias electorales son circunstanciales Nuestro compromiso con Peñarol debe estar siempre por encima de ellas. Invitamos a los socios que comparten estas convicciones a acompañar esta propuesta.

Los firmantes son Isaac Alfie, Daniel Lussich, Luis Ameijenda, Néstor Da Costa, Julio Herrera, Mijael Lichtenstein, Rafael Piñeiro, Juan Antonio Rodriguez, Carlos Scherschener y Juan Susena.