Si Peñarol le gana hoy a Defensor Sporting, ganará la Tabla Anual: Diego Aguirre cambió otra vez al equipo y no tendrá a Nahuel Herrera

Peñarol vive un domingo muy especial en el que enfrentará a Defensor Sporting por la fecha 14 del Torneo Clausura en el Parque Franzini desde la hora 20, ya que de ganar, luego de los resultados que se dieron en esta misma etapa, ganará la Tabla Anual.

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De hacerlo, aguardará más tranquilo al ganador de las semifinales entre Racing (campeón del Torneo Apertura) y Liverpool (si gana este mismo domingo por la tarde a Danubio en Jardines del Hipódromo, ya que obtendrá el Clausura), u otro club que lo obtenga.

El equipo que dirige Aguirre ya dejó muchos puntos en lo que va de este certamen y de no haberlo hecho, pudo haber ganado la Anual previamente, e incluso el Clausura.

No obstante, el rendimiento fue tan pobre que vivió una verdadera montaña rusa, y dejó pasar oportunidades increíbles.

Así se juega la fecha 14 del Torneo Clausura, con Nacional recibiendo a Albion sin público y Peñarol visitando a Defensor Sporting: horarios, canchas, árbitros y tablas

Una cita con la historia y ante Defensor Sporting en un encuentro clave del año: Diego Aguirre cumple 300 partidos al mando de Peñarol

Peñarol no quiere dejar pasar la oportunidad

Peñarol estuvo cinco días de retiro en Solanas durante el parate del Torneo Clausura debido a la llegada del papa León XIV.

Ahora llegó la hora de salir a la cancha y a jugarse todo ante Defensor Sporting en el Parque Franzini.

Para este encuentro tendrá tres bajas como son el arquero Washington Aguerre, el volante Eric Remedi y el delantero Luis Angulo, todos por encontrase suspendidos.

Por el arquero jugará Sebastián Britos, en tanto que por Remedi, jugará el Indio Nicolás Fernández junto a Eduardo Darias.

El técnico Diego Aguirre cambió al equipo durante la semana. Hizo jugar al doble '9' (como también probó en los entrenamientos en Solanas), una fórmula que no le seduce mucho, con Matías Arezo y Abel Hernández, y luego también entrenó sin Germán Pezzella en el fondo.

No obstante, una dolencia de último momento de Nahuel Herrera, lo radiará del partido y por eso es que Pezzella podrá jugar como titular en la zaga central junto a Lucas Ferreira.

Peñarol tiene muy claro que los tres puntos ante Defensor Sporting son más que necesarios y de conseguirlos, se quedará con la Tabla Anual.