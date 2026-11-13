Una cita con la historia y ante Defensor Sporting en un encuentro clave del año: Diego Aguirre cumple 300 partidos al mando de Peñarol

Diego Aguirre alcanzará este domingo, en el Parque Franzini frente a Defensor Sporting y en un encuentro decisivo por el Torneo Clausura, la Tabla Anual y la definición de la Liga AUF Uruguaya, una marca histórica: 300 partidos oficiales al frente del plantel principal de Peñarol.

De esta manera, La Fiera se consolida en el podio de los directores técnicos con más presencias en el banco aurinegro en toda la historia del club.

En ese registro histórico, Aguirre es superado únicamente por dos leyendas de la institución: Roque Máspoli (397 encuentros), quien casualmente comenzó su camino como entrenador de Peñarol exactamente a la misma edad que Aguirre, los 37 años -ganador de cinco Campeonatos Uruguayos, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental contra Real Madrid en 1966-, y Gregorio Pérez (316), quien ganó cuatro de los cinco años del segundo quinquenio de los carboneros.

Hasta la previa de este compromiso ante el conjunto violeta, el balance global de Diego Aguirre en sus 299 encuentros oficiales dirigidos en Peñarol arroja un saldo altamente positivo: 174 triunfos, 63 empates y 62 derrotas , con una efectividad del 65%.

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Además de los 300 partidos que cumplirá como técnico en Peñarol, Aguirre lleva otros 47 amistosos como entrenador carbonero, según se informa en el portal 1891.uy.

El origen de una historia ligada a la gloria, con altos y bajos

Tras haber dado sus primeros pasos como entrenador con buen suceso en Plaza Colonia durante 2002, el llamado de Peñarol llegó en 2003, con José Pedro Damiani como presidente, cuando Aguirre tenía apenas 37 años y asumió precisamente para suceder a Gregorio Pérez, en el cargo.

Aunque no se formó en las divisiones juveniles del club, su nombre ya estaba grabado a fuego en la memoria de los hinchas por aquel inolvidable gol agónico ante América de Cali en la final de la Copa Libertadores de 1987, que le dio a los aurinegros su quinta conquista continental.

La foto familiar de Diego Aguirre y la copa en el festejo privado de Peñarol Instagram

Su estreno oficial como director técnico mirasol se produjo el 18 de febrero de 2003 en el Estadio Centenario de Montevideo. Aquella noche, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Peñarol empató 2-2 frente a Gremio de Porto Alegre, con anotaciones de Antonio Pacheco y Gabriel Cedrés. Ese mismo año coronaría su debut con la obtención del Campeonato Uruguayo tras vencer 1-0 a Nacional en la final.

Cuatro ciclos y huella continental

La trayectoria de Diego Aguirre en el banco carbonero se divide en cuatro etapas bien diferenciadas:

1) Primer ciclo (2003–2004): Dirigió 86 partidos oficiales, logrando el Campeonato Uruguayo 2003 y el Torneo Clausura de ese año.

2) Segundo ciclo (2009/10): Regresó para disputar la segunda mitad de la temporada y firmó una campaña brillante con 18 encuentros dirigidos (15 victorias, 2 empates y una sola derrota), conquistando el Clausura y las finales ante Nacional para levantar su segundo Uruguayo.

3) Tercer ciclo (2010/11–2011/12): Totalizó 33 compromisos y devolvió a Peñarol a los primeros planos de América al conducir al equipo hasta la final de la Copa Libertadores 2011, en la que cayó ante Santos de Neymar.

4) Cuarto ciclo (2023–presente): Iniciado a fines de 2023, es su etapa más extensa y exitosa en el tiempo, acumulando 162 encuentros hasta el momento. Además de conquistar el Campeonato Uruguayo 2024 y varios torneos locales, volvió a poner al club en la élite continental al alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores 2024, instancia en la que fue eliminado por Botafogo, equipo que luego se consagraría campeón del certamen.

El palmarés de Diego Aguirre como técnico de Peñarol

Durante estos cuatro ciclos, Diego Aguirre consiguió 12 títulos dirigiendo a Peñarol, y ahora quiere ir por la Liga AUF Uruguaya, lo que sería su cuarto Campeonato Uruguayo, que ha cambiado de nombre.

Competición Títulos Años / Temporadas Campeonato Uruguayo 3 2003, 2009/10 y 2024 Torneo Clausura 4 2003, 2009/10, 2024 y 2025 Torneo Intermedio 2 2025 y 2026 Torneo Apertura 1 2024 Copa AUF Uruguay 1 2025 Supercopa Uruguaya 1 2026 TOTAL DE TÍTULOS OFICIALES 12 4 ciclos (2003–2026)

En cuanto a los enfrentamientos frente a Nacional, Aguirre lleva dirigidos 23 clásicos oficiales, con un registro general de 5 victorias, 9 empates y 9 derrotas, en lo que es su gran debe, aunque le ganó más de una vez en finales.

Este domingo en el Parque Franzini, con la mira puesta en la Tabla Anual y en la definición del campeonato, La Fiera escribirá un nuevo capítulo en la historia grande de Peñarol alcanzando la barrera de los 300 partidos oficiales y espera que sea con un triunfo.