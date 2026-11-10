Las bajas de peso que tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el partido clave ante Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Peñarol entrenó en la mañana de este martes en Los Aromos y los futbolistas tendrán el resto del día libre, con la mente puesta exclusivamente en el partido del domingo contra Defensor Sporting en el Parque Franzini, que será clave para el conjunto mirasol pensando en la Tabla Anual, y Diego Aguirre no podrá contar con tres jugadores suspendidos, dos de ellos de peso: Washington Aguerre y Eric Remedi, a la vez que tampoco estará Luis Angulo.

Este último fue expulsado -luego de terminado el compromiso- por celebrar el gol contra Wanderers de frente al banco rival. Ese tanto le dio el empate en la hora a los carboneros en la pasada fecha jugando en el Parque Saroldi, y de esa manera, se perderá este partido.

Por su parte, Washington Aguerre y Eric Remedi recibieron su quinta tarjeta amarilla en el mismo encuentro, y será dos bajas sumamente importantes para Diego Aguirre.

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Diego Aguirre busca los titulares para enfrentar a los violetas, sabiendo que son necesarios los tres puntos para que los que vienen atrás, no lo alcancen o lo pasen en la Tabla Anual, sobre todo, porque después solo quedará el cierre del Torneo Clausura -en el que ya no tiene chances- contra Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo, en el que podrán volver los hinchas y socios mirasoles tras la suspensión de cuatro compromisos por los graves incidentes producidos en el clásico del pasado 30 de agosto.

Esos desmanes llevaron, además, a que el club recibiera la quita de 1 punto para el Torneo Clausura y la Anual.

Por el arquero Washington Aguerre jugará Sebastián Britos, en tanto que aún no tiene definido quién ocupará el lugar de Eric Remedi. Todo indica que el Indio Nicolás Fernández será titular junto a Eduardo Darias.

A su vez, como informó este lunes Referí, por ahora Aguirre sigue entrenando -desde los días que fueron a Solanas- con Abel Hernández y Matías Arezo como doble '9', una fórmula que no le gusta mucho y que ha utilizado poco.

Peñarol se prepara para días de mucha adrenalina y para ir por un triunfo contra un muy duro rival, y sabe que no puede fallar, por lo que tiene la obligación de mejorar futbolísticamente, porque de lo contrario, será muy complicado.