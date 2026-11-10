Ignacio Ruglio confirmó que no será candidato a presidente en las elecciones de Peñarol

El actual presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, confirmó este martes que se baja de la carrera electoral para las elecciones presidenciales que celebrará el clun el próximo sábado 12 de diciembre.

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"Volver a ser un hincha más" , escribió Ruglio en un estado de WhatsApp , medio de comunicación que ha utilizando en sus seis años como presidente de Peñarol.

"Alcancé muchísimo más de lo que pude haber soñado alguna vez" , agregó.

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Ruglio fue electo como presidente de Peñarol en diciembre de 2020 y fue reelecto en noviembre de 2023.

De esta forma, Ruglio pone fin a 10 meses de especulaciones sobre su posibilidad de volver a presentarse para buscar un tercer mandato.

En enero, Ruglio afirmó que iba a anunciar si sería o no candidato a fines del mercado de pases de comienzos de año, en febrero. Según informó Referí el 14 de enero, el presidente había anunciado en su entorno que, en principio, no iba a postularse.

Eso no ocurrió y con el tiempo, expresó que iba a realizar el esperado anuncio para después del Mundial 2026, cosa que tampoco sucedió.

El 12 de mayo, Referí informó que Ruglio le había anunciado a su entorno que no iba a ser candidato.

Sin embargo, las chances de volver a postularse crecieron con el tiempo y en sus declaraciones de los últimos meses, Ruglio se expresó como potencial candidato.

La disconformidad con su gestión generó también que una gran de candidatos comenzaran a moverse para las elecciones: Juan Pedro Damiani, Evaristo González, Santiago Sánchez, Pablo Schiavi, Freddy García, Carlos Lazzarino y Edgardo Lasalvia.

Evaristo y Lazzarino formaron una alianza pero la misma solo duró 48 horas ya que Lazzarino decidió bajarse.

El martes de la semana pasada, ante el estado de indefinición y apurado por las agrupaciones que conforman el oficialismo, Ruglio sostuvo una reunión con referentes de dichas agrupaciones y les dio carta libre para conformar una lista mientras él se enfocaba en lo deportivo, donde Peñarol atraviesa una importante crisis futbolística.

Al otro día, las cinco agrupaciones que conforman el oficialismo se reunieron para buscar una fórmula sin Ruglio.

Sin embargo, rápidamente Alejandro González, de Viví Peñarol, se abrió del oficialismo y se alió con Santiago Sánchez, de Origen Peñarolense, quien acompañó a Evaristo González en las pasadas elecciones.

Ese golpe debilitó al oficialismo ya que significó la salida de una agrupación que tiene un montón de dirigentes trabajando en diversas áreas del club.

Ahora el oficialismo trabaja una fórmula con Marcelo Solomita (de Pro Peñarol) y Julio Trostchansky (de Triunfo Aurinegro), quienes serán apoyados por dirigentes como Gastón Diz y Zelmar Dufrechou (Compromiso y Acción Peñarolense), Claudio Rivas y Víctor Bedrossian (Sentimiento 1891), Marcelo Rojas (Pro Peñarol) y Gonzalo Larrosa (Triunfo Aurinegro).