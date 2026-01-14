Elecciones en Peñarol 2026: lo que comunicó Ignacio Ruglio en la interna, cómo lo analizan y el complejo panorama que se avecina

Mientras Peñarol da sus primeros pasos en pretemporada y la dirigencia busca cerrarle a Diego Aguirre un plantel competitivo, el año electoral marca un gran desafío para dirigentes, cuerpo técnico y jugadores: lograr que la batalla política no impida el éxito deportivo.

Luego de perder las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional , con un plantel corto diezmando por las lesiones y dos pelotas en los palos claves en ambas finales ante los tricolores -que llegaron a la definición con un plante de mayor profundidad de recursos-, Peñarol se prepara para tener revancha.

Aguirre pidió reforzar el plantel y por ahora llegaron como altas Washington Aguerre, Sebastián Britos, Franco Escobar, Lucas Ferreira, Gastón Togni, Abel Hernández y Facundo Batista . Además, se logró la renovación de Matías Arezo.

El entrenador pidió dos extremos más para cerrar el plantel. Uno es Nicolás Vallejo , ex Liverpool que actualmente está en León de México. Peñarol también le realizó en las últimas horas una propuesta económica a Independiente para contratar al extremo Javier Ruiz.

"Tenemos grandes esperanzas en que venga Vallejo", dijo a Referí un consejero de Peñarol.

En lo deportivo ya está en curso la Copa de la Liga AUF donde Peñarol le ganó a Central Español alistando a un equipo de Tercera reforzado con Matías González, Andrés Madruga, Santiago Benítez y Franco "Cepillo" González.

El sábado jugarán los titulares contra River Plate por la Serie Río de la Plata. Ahí debutará el argentino Escobar que este martes no fue tenido en cuenta en amistoso informal de 50 minutos ante Independiente.

Aguirre priorizará ese partido y no los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF donde el rival será Cerro o Racing.

Después llegará el Torneo Apertura, la Copa Libertadores, el Torneo Intermedio, la Copa AUF Uruguay y el Clausura.

En paralelo se darán otros movimientos: los políticos lo que marca que el 2026 será muy especial para Peñarol.

Peñarol no sale campeón uruguayo en año electoral desde 2017 cuando Juan Pedro Damiani lideró el mejor período de pases en años para contratar a Maximiliano Rodríguez, Walter Gargano, Lucas Viatri, Guillermo Varela, Fabricio Formiliano, Mathías Corujo y Fabián Estoyanoff.

Peñarol ganó el Torneo Clausura y el Uruguayo en finales contra Defensor Sporting y luego, en las elecciones, el candidato del oficialismo, Jorge Barrera, fue electo presidente.

En 2020, cuando Ignacio Ruglio ganó las elecciones el torneo estaba en pleno curso y la definición se difirió para marzo de 2021 a causa de la pandemia de coronavirus. Nacional fue campeón en finales ante Rentistas. Peñarol fue tercero en la Tabla Anual.

En 2023, cuando Ruglio fue reelecto como presidente, su oposición le adelantó las elecciones a noviembre lo que terminó favoreciendo al actual titular aurinegro porque en diciembre Peñarol perdió las finales con Liverpool.

Es decir que en los dos últimos años electorales, Peñarol no fue campeón.

"Me preparé para un año que políticamente. Si esa silla está rota la oposición va a salir a decirlo. Lo veo como un año convulsionado, como todo año político", dijo Ruglio el pasado jueves en conferencia de prensa que se llevó a cabo en Los Aromos.

También aseguró que ya tiene una decisión tomada para las elecciones de 2026 pero decidió no comunicarla públicamente hasta el final del mercado de pases.

¿Qué fue lo que Ruglio comunicó en la interna de Peñarol? Que no va a presentarse a las elecciones, que el desgaste de dos períodos consecutivos consumieron sus energías y que quiere llamarse a descanso, por decisión propia y también por pedido de sus familiares directos.

El 12 de marzo del año pasado, Referí informó que Peñarol tiene un Estatuto redactado en 2019 que todavía no fue aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura para pasar a regir la vida estatutaria del club.

Ese Estatuto recogió un mandato de la Asamblea Representativa de Peñarol que tras una propuesta liderada por el sector de Ignacio Ruglio, limitó a dos períodos el lapso en que un presidente puede presidir al club.

"Este Estatuto que está para aprobarse fue llevado adelante especialmente por Ruglio. Él fue a la Asamblea Representativa primero y luego todo el club por unanimidad votó el cambio de estatuto para que un presidente no pase más de dos gobiernos. Pienso yo que eso lo hizo con el único fin de cortarle la continuidad a Damiani. Hoy como él es el que está en la posición esa, no ha incentivado ni le ha interesado de que salga el Estatuto. Más bien, ha estado más de acuerdo aunque se siga modificando este Estatuto en distintos temas. Que saque conclusión cada uno, si le parece que eso está bien, si era normal que antes fuera una buena solución para todos de que estuvieran dos períodos el presidente y que ahora el presidente, que fue el que llevó esto adelante, no lo ve así y esté dispuesto a presentarse. Pero eso es un una decisión de él, ¿Yo estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Pero porque me rijo por mis valores y mi forma de ser. Cada uno tiene las suyas", dijo el consejero Evaristo González a Referí antes de que Ruglio hablara en la conferencia de prensa del pasado jueves.

De todos modos, si el Estatuto nuevo se aprueba, hay una biblioteca jurídica, a la cual está afiliado el expresidente Jorge Barrera, que dice que Ruglio igualmente podría presentarse.

El día que Ruglio habló en conferencia destacó el trabajo de dos dirigentes por sus gestiones en la Comisión de Pases y Contrataciones: Fernando Jacobo y Marcelo Solomita.

Jacobo lideró la lista 11 en las pasadas elecciones y acompañó la candidatura de Evaristo González.

Solomita lideraba el movimiento Pro Peñarol que en las elecciones de 2023 decidió apoyar a Ruglio y entró al consejo directivo como suplente, pero con una marcada presencia en el sistema de rotación adoptado por el oficialismo.

Depués de esas declaraciones, al otro día, Solomita salió en la foto oficial del club cuando Washington Aguerre firmó su contrato acompañado de Rafael Monge, su representante.

"Washington Aguerre firmó su contrato por dos años con la institución, acompañado por el Consejero Marcelo Solomita", escribió el club.

20261223 Marcelo Solomita, Washington Aguerre y Rafael Monge. Foto: @OficialCAP Marcelo Solomita, Washington Aguerre y Rafael Monge Foto: @OficialCAP

Un día más tarde apareció junto con Matías Arezo y Lucas Hernández aunque el club ya no lo mencionó. También fue el dirigente que fue a recibir al argentino Gastón Togni en su llegada a Montevideo.

Luego de las declaraciones de Ruglio, el oficialismo empezó a enviar así sus primeras señales.

Solomita había dejado la presidencia del fútbol sala de Peñarol luego de que el masculino ganara su septenio, éxito que se sumó el octenio de las mujeres.

Sin embargo, el dirigente sigue por ahora enfocado en su trabajo en la Comisión de Pases y Contrataciones.

Un dirigente del club reveló a Referí: "Una cosa es decir algo ahora cuando comienza el año, pero después hay que ver todo lo que pasa a nivel deportivo. En Peñarol marca mucho el resultado deportivo. Yo diría que Ruglio hoy es un no a la reelección en un 70% y un sí en un 30%, pero después hay que ver. Si unos meses antes de las elecciones dice que el socio le pide que se quede, no creo que se baje".

Por eso será importante ver qué movimientos hacen la distintas agrupaciones. Por un lado está Evaristo González que llegó a tener mayoría en el consejo desde comienzos de 2025 cuando trazó una alianza con Edgardo Novick. Conformaron esta alianza Rodolfo Catino, Guillermo Varela, Santiago Sánchez y Nicolás Ghizzo (consejero titular en el sector de Fernando Jacobo, con quien alterna)".

Sin embargo, el propio Evaristo siente que esta alianza se quebró cuando Sánchez aceptó la propuesta de Ruglio para ser el presidente del básquetbol.

También habrá que analizar los movimientos dentro del propio oficialismo donde están el vicepresidente Eduardo Zaidensztat (tan resistido como el propio Ruglio en la oposición), Álvaro Queijo y Jorge Nirenberg, que son hombres del riñón de Ruglio, y Alejandro González, líder de Viví Peñarol, una agrupación con muchos hombres de trabajo en distintas áreas del club y que antes de las elecciones de 2023 hizo alianza con Ruglio, al igual que Solomita.

Juan Pedro Damiani es un candidato natural para volver a la arena política. Sin embargo, en todas sus declaraciones de los últimos meses ha remarcado que prefiere ayudar al club en otro rol por su larga experiencia y sus contactos con el mundo deportivo y no volver al "barro" del juego electoral.

Queda mucha tela por cortar. En lo deportivo y en lo político también.