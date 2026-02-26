Furor por Washington Aguerre: el golero de Peñarol fue a ver a su hijo atajar en un torneo juvenil de Florida, habló del clásico ante Nacional y dejó un mensaje a los hinchas aurinegros

Fotos, saludos, videos y entrevistas. El golero de Peñarol , Washington Aguerre , causó furor este miércoles en Florida, al asistir a un torneo juvenil para ver atajar a su hijo Lorenzo y en la previa del clásico ante Nacional del próximo domingo en el Gran Parque Central.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Con mate en mano y buzo con capucha, el arquero carbonero fue ver a su hijo de 12 años, que juega en River Plate local y que enfrentaba a Atlético Florida en el marco del Torneo Integración sub 13 del Club Atlético Avenida en el Complejo Parque Forestal, donde los niños se le acercaron para pedirles fotos y saludos, a las que accedió amablemente.

Aguerre también fue entrevistado por medios floridenses y dijo que disfrutaba de ver atajar a Lorenzo, aunque señaló que por el momento no era de darle muchos consejos en el puesto.

“Dejo que él disfrute, que se divierta, me imagino que la presión que debe sentir él de su lado, y de verme a mí ahora en Peñarol. Pero lo disfruto y me gusta verlo disfrutar”, señaló a La tarde es tuya JP.

Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo tras la final de la Supercopa Uruguaya

Washington Aguerre junto a su hijo Lorenzo tras la final de la Supercopa Uruguaya

PEÑAROL Solo contra el mundo: la revancha personal de Washington Aguerre con Peñarol ante Nacional por el Torneo Apertura: nunca ganó un clásico

PEÑAROL Tras la victoria de Peñarol, Washington Aguerre recibió la visita de un excompañero que juega en Nacional del interior

El golero aurinegro dijo que le habla “poco” de indicaciones técnicas a su hijo. “Hay cosas, pero la verdad que prefiero dejarlo tranquilo, tiene 12 años, es un niño, que disfrute. Hay cosas que hablamos para que el aprenda y todo eso, pero prefiero que disfrute”, comentó.

Washington Aguerre junto a los niños en Florida Washington Aguerre junto a los niños en Florida

También dijo estar “contento” al verlo jugar con sus compañeros. “La verdad que ver a los chicos en este campeonato preparación para lo que se viene y ver a Lore en el arco es lindo también”, señaló a Entrevistas Futbolito.

Washington Aguerre en Florida Washington Aguerre en Florida Video: Entrevistas Futbolito

“Es un niño, tiene 12 años, tiene mucho que aprender y poco a poco vamos a ir con él”, reiteró, sobre su hijo.

Washington Aguerre junto a los niños en Florida Washington Aguerre junto a los niños en Florida

El clásico y el mensaje a los hinchas de Peñarol

Aguerre dijo sentirse “muy bien” de cara al clásico ante Nacional el domingo en el GPC. “Con muchas ganas y vamos a tratar de dar lo mejor para ganar”, señaló.

Washington Aguerre en Florida Washington Aguerre en Florida

Además, lamentó que sea solo con hinchas locatarios, algo que ya “es normal”. “Es una lástima porque hoy en día es complicado que puedan compartir tribunas, pero nosotros con el apoyo de nuestra gente afuera de la cancha vamos a dar lo mejor”.

Washington Aguerre en Florida Washington Aguerre en Florida

Con respecto al momento de Peñarol, destacó que llegan “muy bien” al clásico. “Más ahora que venimos de ganar el fin de semana pasado, así que a hacer una buena semana para dar lo mejor el fin de semana y quedarnos con los tres puntos”.

20260222 Washington Aguerre Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Apertura 2026 Foto Enzo Santos Focouy (35) Washington Aguerre Foto: Enzo Santos/Focouy

El golero también habló de su vuelta a los mirasoles, lo que considera como “espectacular”. “Feliz en lo personal y por la familia, por Lore también que deseaba tanto este momento”.

Por último, envió un mensaje a los parciales carboneros de cara al clásico: “A los hinchas de Peñarol, que se queden tranquilos que el fin de semana vamos a dar todo para quedarnos por los tres puntos”.