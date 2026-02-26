La buena noticia de Federico Valverde: a menos de cuatro meses para el Mundial 2026 pasa por su mejor momento de la temporada en Real Madrid

El mediocampista uruguayo de Real Madrid Federico Valverde lucha con Fredrik Aursnes, de Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Champions League

El uruguayo Fede Valverde atraviesa su mejor momento de la temporada en Real Madrid . Un gol y tres asistencias en los últimos cuatro partidos. Coinciden estos números con su vuelta al centro del campo , abandonando la posición de lateral derecho que generó problemas en el pasado. “Es una extensión mía en el campo”, aseguró el técnico, Álvaro Arbeloa.

La “emergencia”, como catalogó Carlo Ancelotti la pasada temporada la posición del internacional celeste, por las lesiones en el lateral derecho, la extendió su sustituto en el banco madridista, Xabi Alonso, al inicio de la temporada.

Con Dani Carvajal sin ritmo de competición tras su grave lesión de rodilla en 2024 y la posterior artroscopia en octubre de 2025, junto con las lesiones musculares del inglés Trent-Alexander Arnold, fichado para esa posición, Valverde volvió a un lateral derecho que no es su lugar favorito .

Así quedó plasmado en el mes de setiembre. En la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones ante el Kairat Almaty, Valverde tomó la palabra. Fue cuestionado sobre su deseo de no volver a jugar en el lateral derecho; como hizo en 15 ocasiones la pasada temporada con Carlo Ancelotti, y una en el Mundial de Clubes con Xabi Alonso, en la derrota en semifinales ante el PSG (4-0). Y en Kazajistán, con Trent y Carvajal lesionados, se volvía a abrir esa opción.

Deseo, expresado semanas atrás en zona mixta, que refrendó, al asegurar que no nació para ser lateral derecho y que no es una posición que le guste, aunque sí dijo que jugaría donde el entrenador le requiriera. Sin embargo, su nulo protagonismo en forma de minutos durante el partido y su pasotismo en el calentamiento, hicieron saltar las alarmas.

“Ningún jugador me ha dicho que no quiere jugar en una posición”, aseguró Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al Villarreal, a la vez que mandó un mensaje público a Valverde por su no participación durante el rondo de suplentes previo al partido ante el Kairat: “Quiero que todos participen”.

Salió al paso Fede Valverde al asegurar que "bajo ningún concepto" se le puede acusar de "no querer jugar". Y, tras esto, la situación se calmó. El uruguayo volvió a jugar de lateral derecho... hasta el último partido de Xabi Alonso al frente del equipo, tras perder 3-2 en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona el 11 de enero.

Y, con Arbeloa, en el primer encuentro volvió a actuar de centrocampista antes de encadenar cinco partidos como lateral derecho; una dinámica que acabó en Mestalla. El plan era devolver a Valverde, ‘Pajarito', como le apodan, a su hábitat natural. Primero con la aparición, solo para ese encuentro, del canterano David Jiménez, y, tras la recuperación de Trent y Carvajal, con ambos alternando de inicio.

Valverde, de extremo para su mejor versión

Un lapso que acabó contra el Valencia, con Valverde volviendo al centro del campo, pero que cambió definitivamente durante ese mismo encuentro. Con Arbeloa optando por cuatro centrocampistas -Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Arda Güler- pero tardando en encontrar un dibujo que ha repetido desde entonces.

Valverde arrancó centrado, a la par de Tchouaméni, pero Güler no conectaba con el balón escorado a la derecha. Y, tras la primera media hora, uruguayo y turco se intercambiaron para poder explotar mejor sus características.

Un cambio que permitió a Valverde encontrar un nuevo vuelo. Desde el extremo derecho vuelve a explotar sus virtudes físicas, en ayudas defensivas y con presencia en ataque, como demostró este miércoles ante el Benfica. Primero, apurando línea de fondo para servir el pase de gol a Tchouaméni; segundo, enviando un balón al espacio a la carrera de Vinícius para sentenciar la eliminatoria.

Dos asistencias que le hacen sumar 12 esta temporada, el mejor registro en su carrera, ya que solo en dos ocasiones, las dos últimas campañas, había alcanzado las ocho.

De ‘exigirle’ Ancelotti llegar a diez goles hace tres temporadas a explotar su faceta como asistente. Y, aunque Arbeloa, “por pedir”, quiere ambas, ya destaca al uruguayo como su “extensión” sobre el terreno de juego.

"Le he dicho que quiero los goles de Ancelotti y asistencias. Por pedir que no quede. Me está demostrando el nivel y la importancia que tiene como jugador. Es una extensión mía en el terreno de juego, un capitán, uno de los líderes, representa muy bien todo lo que tiene un jugador del Real Madrid. Su compromiso, con molestias sigue jugando y estoy orgulloso de su nivel y de todo lo que aporta", aseguró en rueda de prensa tras eliminar al Benfica.

Un partido en el que, de nuevo, el segundo capitán del Real Madrid jugó sin estar al 100 %. Con cuidados durante la semana para poder llegar a una cita importante en la temporada, clave para seguir en la Liga de Campeones, donde los de Arbeloa ya atisban los octavos de final, contra Manchester City o Sporting de Portugal, según depare el sorteo de este viernes.

