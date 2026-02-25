Dólar
FÚTBOL

El exjugador de Nacional que subió una foto a sus redes y que ya de niño mostraba sus virtudes con la pelota

El futbolista dejó un gran recuerdo en los hinchas y socios tricolores en su pasaje por el club y en los clásicos ante Peñarol

25 de febrero 2026 - 14:02hs
Jeremía Recoba cuando era un niño y ya mostraba sus virtudes

Mientras Nacional se prepara para el clásico ante Peñarol que se disputará este domingo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura con público exclusivamente tricolor, Jeremía Recoba subió una foto a sus redes en las que ya de niño mostraba sus virtudes con la pelota.

Los tricolores se aprontan para tener, seguramente, una variante táctica en el mediocampo y es más que probable que jueguen con tres hombres en esa zona.

Jadson Viera sigue probando alternativas y por ahora, el equipo no se paró en la cancha de la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El futbolista está llegando a la mitad de lo que será el tiempo para recuperarse de una de las peores lesiones que pueden sufrir quienes juegan al fútbol.

Este miércoles, Jeremía subió a sus redes el recuerdo de una foto suya cuando aún era un niño.

Pese a su corta edad, ya demostraba que tenía mucha conexión con la pelota.

En Nacional, además de ser autor de goles clásicos, también dejó un grato recuerdo entre los hinchas y los socios.

Nacional Peñarol Gran Parque Central Jeremía Recoba Chino Recoba

