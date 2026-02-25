El exjugador de Nacional que subió una foto a sus redes y que ya de niño mostraba sus virtudes con la pelota

Jeremía Recoba cuando era un niño y ya mostraba sus virtudes

Mientras Nacional se prepara para el clásico ante Peñarol que se disputará este domingo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura con público exclusivamente tricolor, Jeremía Recoba subió una foto a sus redes en las que ya de niño mostraba sus virtudes con la pelota.

Los tricolores se aprontan para tener, seguramente, una variante táctica en el mediocampo y es más que probable que jueguen con tres hombres en esa zona.

Jadson Viera sigue probando alternativas y por ahora, el equipo no se paró en la cancha de la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El hijo del Chino Recoba, Jeremía Recoba, continúa su recuperación en España luego de haberse roto los ligamentos cruzados de su rodilla derecha con Las Palmas el pasado mes de octubre.

El futbolista está llegando a la mitad de lo que será el tiempo para recuperarse de una de las peores lesiones que pueden sufrir quienes juegan al fútbol.

Este miércoles, Jeremía subió a sus redes el recuerdo de una foto suya cuando aún era un niño.

Pese a su corta edad, ya demostraba que tenía mucha conexión con la pelota.

En Nacional, además de ser autor de goles clásicos, también dejó un grato recuerdo entre los hinchas y los socios.