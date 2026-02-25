Las estadísticas que llevan Nacional y Peñarol sobre los clásicos jugados en el Gran Parque Central

Nacional y Peñarol se enfrentarán este domingo a la hora 19.30 en clásico correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará en un feudo histórico para el fútbol uruguayo: el Gran Parque Central.

En ese recinto, Nacional y Peñarol jugaron decenas de partidos. Pero cada una de las instituciones lleva una estadística diferente .

Según Nacional se jugaron 44 clásicos en el Parque con 22 triunfos, nueve empates y 13 triunfos para Peñarol .

Peñarol, por su parte, discrimina los clásicos entre los disputados en el Viejo Parque Central y el Gran Parque Central .

En el viejo Parque computa 70 clásicos con 31 derrotas, 16 empates y 23 triunfos.

En el nuevo Parque Central solo computa siete enfrentamientos con un solo triunfo, cuatro derrotas y dos empates.

Estas diferencias corresponden a las diferentes tesis históricas que cada club sostiene sobre el decanato del fútbol uruguayo.

Las estadísticas que lleva Nacional sobre clásicos en el Gran Parque Central

Según Nacional, Peñarol y CURCC son instituciones diferentes que no tienen una continuidad histórica ni la misma identidad y que coexistieron durante un tiempo como clubes distintos.

En cambio, Peñarol pregona la continuidad histórica de ambas instituciones. Del CURCC fundado en 1891 con Peñarol, denominación que lo acompañó desde sus orígenes y que oficialmente pasó a ser el nombre en 1913.

Según Peñarol el "primer clásico del historial, se jugó en el campo auxiliar del Gran Parque Central de la época (porque a la misma hora, en la cancha principal con palco, se midieron el 2do. Team del Deutscher con el 2do. del Albion). Además este encuentro se consideró como "la prueba de suficiencia" para la admisión del futuro tradicional rival en la Liga (que tuvo como fundador a Peñarol). El tradicional rival jugó (con camiseta roja y short y medias azules)". Ganó CURCC 2-0 con goles de Aniceto Camacho.

Nacional contabiliza 29 partidos contra el CURCC con 13 victorias, ocho empates y ocho derrotas con 34 goles a favor y 35 en contra.

A pesar de la diferencia a favor de clásicos ganados, el tricolor perdió 4-0 en 1905, 4-1 en 1909 y 7-3 en 1911, lo cual lo deja abajo en el balance de goles.

En su web oficial de estadísticas, 1891.uy, Peñarol destaca el valor histórico de ese 7-3: "Mismo que comenzó abajo en el tanteador, Peñarol goleó a su ya tradicional adversario hasta concretar el clásico con mayor cantidad de tantos del historial, que hasta podría haber sido mayor si no fuese porque el meta tricolor detuvo un penal en los descuentos. Así los carboneros se consagraron campeones".

Nacional ostenta la mayor goleada clásica con un 6-0 logrado el 14 de diciembre de 1941, en el Estadio Centenario.

A esos 29 clásicos contra el CURCC, Nacional contabiliza, aparte, los 44 jugados en el Gran Parque Central contra Peñarol, a partir de 1913, con 22 triunfos, nueve empates y 13 triunfos para Peñarol.

!En 1937, con la llegada de Aníbal Zapicán Falco a la presidencia del Club se comenzaron las gestiones para la adquisición del predio del Gran Parque Central. En el mes de junio, la Directiva aprobó por unanimidad la venta de un terreno, propiedad del Club, en las inmediaciones de la Avda. Centenario por $ 300.000 al contado y la compra del Parque Central por $ 140.000 en las mismas condiciones", cuenta la web de Nacional que era local desde 1901 en ese feudo.

"El 20 de febrero de 1938, se procedió a la colocación de la piedra fundamental de lo que sería el moderno estadio de Nacional. Las viejas graderías de madera le dieron paso al cemento y a una ampliación que contemplaba canchas para diversas disciplinas. El ambicioso proyecto presentado por los arquitectos Clerc y Guerra fue aprobado en su versión definitiva en octubre de 1940", agrega el tricolor.

Por eso Peñarol diferencia los partidos jugados hasta ese momento y los posterior.

Los últimos clásicos jugados en el Gran Parque Central

Por eso cobran importancia los clásicos jugados en la casa de Nacional, mundialista en 1930, a partir de que volvieron las localías, después de que Peñarol construyera el Campeón del Siglo.