Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

Independiente Medellín vs Liverpool EN VIVO: los negriazules están confirmados con Martín Campaña en el arco en la Copa Libertadores

Seguí aquí EN VIVO el trascendente partido entre Independiente Medellín vs Liverpool en el que los negriazules quieren la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores de América

24 de febrero 2026 - 20:50hs
Liverpool vs DIM

Liverpool vs DIM

Foto: Gastón Britos / FocoUy
Liverpool vs DIM

Liverpool vs DIM

Foto: Gastón Britos / FocoUy

EN VIVO

Independiente Medellín y Liverpool se enfrentan este martes desde la hora 21.30 en el Estadio Atanasio Girardot de dicha ciudad colombiana por el partido revancha de la fase 2 de la Copa Libertadores de América, y ambos van por la clasificación.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Embed

Live Blog Post

Independiente Medellín también tiene a sus titulares

Los locales juegan sin sorpresas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DIM_Oficial/status/2026443801925967944?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Liverpool confirmó a su equipo titular, con Campaña

Más allá de los dos partidos seguidos con gruesos errores, Camilo Speranza, el técnico de Liverpool, mantiene en el arco a Martín Campaña. Estos son los 11 titulares:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LiverpoolFC1915/status/2026438468520292856?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Comenzó a llegar más público al Atanasio Girardot

A falta de casi una hora, la gente se va acercando al estadio. Hay que tener en cuenta que en Colombia son las 18.33, dos horas menos que en Uruguay.

Live Blog Post

Liverpool ya salió hacia el estadio

Los negriazules se encaminan al escenario en el que enfrentarán a los colombianos.

Live Blog Post

Estos son los convocados de Independiente Medellín

Aquí está la lista que dio a conocer el técnico de Independiente Medellín para enfrentar a Liverpool por Copa Libertadores:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DIM_Oficial/status/2026118069232263623?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Liverpool está listo para salir del hotel hacia el estadio

Los negriazules están a punto de salir hacia el Estadio Atanasio Girardot.

Live Blog Post

El vestuario local ya está listo con sus camisetas

La utilería de Independiente Medellín llegó temprano al Estadio Atanasio Girardot y las camisetas para los jugadores, están prontas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DIM_Oficial/status/2026423949354029506?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Anderson Daronco será el árbitro del partido

El brasileño Anderson Daronco dirigirá el encuentro en Medellín.

000-33aq6jx-jpg..webp
Anderson Daronco, árbitro de Nacional vs River Plate por la Copa Libertadores

Anderson Daronco, árbitro de Nacional vs River Plate por la Copa Libertadores

Live Blog Post

Comienza la cobertura de Independiente Medellín vs Liverpool

Aquí se da inicio a la cobertura de Referí del encuentro entre ambos equipos por Copa Libertadores.

Las más leídas

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional
APERTURA

La AUF compartió el audio del VAR de la polémica jugada de Maximiliano Silvera en el gol de Nacional ante Progreso por el Torneo Apertura; mirá el video

Javier Feres
TORNEO APERTURA

Peñarol volvió a ser multado, Nacional recibió la primera del Apertura y otros tres clubes fueron advertidos; Leonel Rocco y su hijo recibieron dos partidos; mirá las sanciones

Agustín Dos Santos 
NACIONAL

La joya de Nacional que puede ser transferida esta semana a España; mirá la situación de Agustín Dos Santos

El masaje cardíaco a la gaviota en Turquía
TURQUÍA

Increíble por partida doble: derribaron a una gaviota de un pelotazo y un futbolista la salvó de la muerte con un masaje cardíaco; mirá el video

Temas:

Copa Libertadores Liverpool Colombia Independiente Medellín

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos