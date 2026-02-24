La joya de Nacional que puede ser transferida esta semana a España; mirá la situación de Agustín Dos Santos

El volante juvenil de Nacional , Agustín Dos Santos , una de las joyas de la cantera tricolor que ya es jugador del plantel principal con 18 años recién cumplidos el pasado 9 de febrero, está muy cerca de cerrar su transferencia al exterior.

Como ya es sabido, el mediocampista de gran pie es pretendido desde hace varias semanas por Valladolid de España , equipo que hoy está en Segunda división y que busca mantener la permanencia al estar 19° de 22 en la tabla.

Dicho club aceleró en las últimas horas para cerrar el traspaso del futbolista que ha sido sparring en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Valladolid quiere asegurarse el pase del volante y en esta semana podría concretarse la firma del traspaso.

La transferencia sería por un total de entre US$ 4.5 y 5 millones, y le dejaría a Nacional un monto de US$ 3.5 millones.

Además, los tricolores se quedarían con un 40% de la ficha del juvenil para una futura transferencia.

Agustín Dos Santos

Se queda en el plantel de Jadson Viera

Un detalle no menor es que, en caso de cerrarse el traspaso, Agustín Dos Santos seguirá en el plantel tricolor de Jadson Viera hasta mitad de año, cuando efectivamente se concrete su ida a Valladolid.

20260113 Hernán Menosse de Deportivo Maldonado ante la marca de Agustín Dos Santos de Nacional por la Copa de la Liga AUF Hernán Menosse de Deportivo Maldonado ante la marca de Agustín Dos Santos de Nacional por la Copa de la Liga AUF FOTO: @LigaAUF

El mediocampista es uno de los volantes del equipo, lleva la camiseta número 10, y en el actual Torneo Apertura ingresó en como suplente en los partidos ante Racing y Progreso, pero no estuvo en el debut ante Boston River.

En total suma 17 partidos con la camiseta tricolor, tras debutar en enero de 2025, con nueve triunfos, seis empates y dos derrotas, con tres goles anotados en un total de 653 minutos.