Llamado laboral para albañil en el Hospital Militar: ofrece sueldo de casi $40 mil por 30 horas semanales

La Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas que funciona en el Hospital Militar abrió un llamado laboral para cubrir un cargo de albañil , con una carga horaria de 30 horas semanales y una remuneración nominal de $ 39.027 (valores a enero de 2026).

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El cargo se enmarca en el escalafón K, subescalafón Especializado “B” .

Entre las tareas principales se encuentran trabajos de construcción y reparación en obra convencional , tanto en hormigón armado como en mampostería. El funcionario deberá preparar y colocar mezcla y hormigón, y realizar trabajos de albañilería en obra húmeda, como muros, tabiques, cielorrasos, revoques, contrapisos y pavimentos .

OPORTUNIDAD Últimos días para anotarse en llamado laboral de la Udelar para choferes con sueldo de hasta $ 55 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

OPORTUNIDAD Llamado laboral de la Intendencia de Canelones con bajos requisitos y sueldo de casi $ 45 mil: cómo anotarse

También podrá cumplir tareas generales acordes a las necesidades del servicio, como colaborar en mudanzas internas, limpieza del predio o traslado de equipos, además de otras funciones afines al cargo que le encomiende el encargado de taller.

El nivel de exigencia del puesto está catalogado como medio en complejidad de tarea, autonomía requerida, responsabilidad de las acciones y pericia. El cargo no supervisa personal.

Condiciones de contratación

La vinculación será mediante Documento de Servicio Militar (contrato de servicio), con una vigencia inicial de un año, renovable por períodos mínimos de un año y hasta un máximo de dos años.

El lugar habitual de desempeño será la propia DNSFFAA.

Requisitos excluyentes y a valorar

Como requisitos excluyentes se exige:

Ser egresado de UTU o institutos privados de formación en albañilería avalados por el MEC , con Ciclo Básico aprobado .

Contar con mínimo dos años de experiencia como albañil.

Toda la documentación deberá presentarse debidamente acreditada.

Se valorarán títulos, cursos y talleres vinculados a la especialidad, así como al menos un año de experiencia en trabajos similares y de similar complejidad en el área de la construcción, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Decreto 127/006.

Entre las competencias requeridas figuran el trabajo en equipo, el respeto de la jerarquía y la planificación y organización.

Pruebas y temario

El concurso constará de dos pruebas:

Una prueba escrita teórica (múltiple opción, preguntas a desarrollar, completar espacios y verdadero/falso), con una duración de 60 minutos .

Una prueba práctica, también de 60 minutos.

El temario incluye el Manual de Autoconstrucción del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Decreto 125/014 sobre seguridad e higiene en la industria de la construcción (artículos 74 al 105, 135 al 146 y 359 al 392).

Documentación para la inscripción

Para postularse, los interesados deberán presentar:

Formulario de inscripción disponible en www.dnsffaa.gub.uy

Original y fotocopia de cédula de identidad

Original y fotocopia de credencial cívica

Escolaridad y certificado de formación técnica

Documentación a valorar (experiencia laboral certificada, formación, entre otros)

Certificado de servicios prestados en otras dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, si corresponde

Certificado de Historia Laboral Nominada del BPS, en caso de contar con años aportados

El llamado se enmarca en las necesidades de mantenimiento del organismo y establece requisitos técnicos y formativos específicos para el desempeño del cargo.