"Me porté como un animal": las disculpas del hombre que mató a un perro de una puñalada y quedó filmado

En las últimas horas el colectivo Plataforma Animalista denunció que un hombre mató de una puñalada a un perro callejero en el complejo habitacional Juana de América, ubicado en el barrio Bella Italia de la ciudad de Montevideo. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y en uno de los videos se observa al sujeto acercarse al animal y clavarle un cuchillo en el abdomen .

Posteriormente, el perro se aleja algunos metros acompañado por otro animal y, en otra filmación, aparece tendido en el suelo aparentemente sin vida.

La organización informó a través de la red social X que presentó una denuncia formal por el caso.

“ Esperamos las sanciones y, en cuanto esté todo confirmado y si no hay resolución, subiremos todos sus datos a la red. También nos llegó el lugar donde trabaja ”, señalaron desde el colectivo.

Esperamos las sanciones y en cuanto esté todo confirmado y si no hay resolución, subiremos todos sus datos a la red. También nos llegó el lugar donde trabaja. — Plataforma Animalista (@PA_Uruguay) February 24, 2026

La versión del hombre involucrado

En la mañana de este martes, el hombre señalado como el autor del hecho —identificado como Daniel Pion— publicó en Facebook su versión de lo ocurrido. Allí compartió un video de la misma cámara de seguridad que, según afirmó, muestra al perro mordiendo a su hija antes del ataque.

De acuerdo con su relato, debió acompañar a la joven a la Asociación Española para atender heridas en su puño derecho y en su pierna derecha, además de solicitar la aplicación de la vacuna antirrábica.

“Lamento profundamente lo sucedido. Actué en un momento de calentura al ver las mordeduras que sufrió mi hija, que fue atacada cuando ella se arrimo confiada en hacer unas caricias. Estoy totalmente arrepentido por mi proceder violento con el perro y me porté como un animal”, expresó.

Además, sostuvo que comprende el “dolor” generado por la “forma cobarde” en la que actuó contra la mascota y dijo respetar el “sentimiento de bronca” hacia él. “No justifica mi proceder erróneo y agresivo. Sin más palabras, solamente el perdón para los que lo crean conveniente”, concluyó.