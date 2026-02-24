¿Está para el clásico ante Nacional? Mirá lo que dijo el Indio Fernández, quien fue presentado en Peñarol y que llevará un número de camiseta que significa "un montón"

Roberto Nicolás " Indio" Fernández fue presentado oficialmente este martes como nuevo jugador de Peñarol , luego de llegar a Montevideo este lunes a la noche, en un acto realizado en el Palacio Contador Gastón Güelfi.

El mediocampista recibió su camiseta y habló en rueda de prensa ya como nuevo jugador auriengro, a la espera de sumarse a los entrenamientos con el plantel de Diego Aguirre y en una semana que tendrá el clásico ante Nacional el próximo domingo en el Gran Parque Central.

“Estoy un poco más tranquilo, pude descansar, que fue un viaje largo. Y ya estamos acá, muy contentos”, dijo el Indio, quien reconoció que hizo mucho para llegar a Peñarol tras dejar Godoy Cruz de Mendoza.

“La verdad, cuando se genera el interés de un club como Peñarol, a uno le dan ganas y de mi parte tenía muchas ganas de estar acá y gracias a Dios se pudo cumplir”, comentó.

TORNEO APERTURA Nacional lanzó la venta de entradas para el clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central; mirá los detalles y la prioridad de venta

TORNEO APERTURA Peñarol volvió a ser multado, Nacional recibió la primera del Apertura y otros tres clubes fueron advertidos; Leonel Rocco y su hijo recibieron dos partidos; mirá las sanciones

¿Está para jugar el clásico del domingo?

El volante dijo que está para jugar el clásico del domingo si Aguirre así lo considera.

“Físicamente estoy muy bien, hice una temporada muy buena, inclusive ya jugué, así que estoy a la orden del cuerpo técnico y obviamente se viene un partido muy importante y vamos a sumar de donde toque”, señaló.

Con respecto a Aguirre, dijo que ya charló con él. “Hablamos un poquito, un ratito, mañana voy a presentarme a charlar con él y conocer los compañeros también”.

20260222 La foto de IA que subió Peñarol entre Walter Olivera y el nuevo refuerzo, Roberto Fernández: de Indio a Indio La foto de IA que subió Peñarol entre Walter Olivera y el nuevo refuerzo, Roberto Fernández: de Indio a Indio FOTO: @OficialCAP

El Indio es concuñado de Leo Fernández, por lo que le preguntaron si había hablado algo con él para su llegada. “Obviamente que íbamos charlando por las ganas de estar juntos, pero también había muchas cosas extras que no dependían de nosotros”, señaló.

Sobre su llegada a Peñarol y si ya le había caído la ficha, señaló: “Sí, tengo muchos amigos, la verdad, están muy contentos, inclusive familia que me está acompañando, muy hinchas del club y la verdad que es de a poco, porque es un club tan grande, es difícil que te caiga la ficha, pero vamos a estar preparados”.

Además, agregó que ha visto los últimos partidos de Peñarol. “Lo vengo siguiendo, sí. Me encanta ver. Y vamos a tratar de sumarnos lo más rápido posible al grupo”.

También señaló que de Peñarol lo motiva “ya solo el hecho de ponerse la camiseta”. “No hay mucho que motivarse. Es ponerse la camiseta, jugar y tratar de ganar todo lo que juguemos”.

“Quiero conocer a los compañeros. Ponerme rápido con el grupo y después vamos a ir viendo de dónde podemos sumar”, comentó.

La camiseta 8 y lo que implica

El Indio negó que estuviera entrenando diferenciado en Godoy Cruz antes de llegar a Peñarol. “No entrené diferenciado, la verdad”, señaló. “Incluso jugué el último partido y como dije, hice una muy buena pretemporada, así que llegamos muy bien físicamente”.

Tras su respuesta, y ante la pregunta de si el domingo Aguirre lo mandaba a la cancha ante Nacional en el Gran Parque Central, dijo: “Y si toca, olvidate que estoy”.

"El Indio" Roberto Nicolás Fernández fue presentado en Peñarol “El Indio” Roberto Nicolás Fernández fue presentado en Peñarol

También señaló que el clásico lo ilusionaba. “Obvio, ¿Cómo no me voy a ilusionar? Pero bueno, primero conocer al grupo, los compañeros, como lo vengo diciendo, y después veremos dónde toca.

Cuando le preguntaron qué número camiseta iba a usar, mostró la 8, por lo que le comentaron que era el histórico número de Tony Pacheco.

“Significa un montón”, dijo, por ser el dorsal de uno de los últimos ídolos del club. “Pero bueno, asumo la responsabilidad y vamos a representarla bien”.