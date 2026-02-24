Increíble por partida doble: derribaron a una gaviota de un pelotazo y un futbolista la salvó de la muerte con un masaje cardíaco; mirá el video

El masaje cardíaco a la gaviota en Turquía

Un futbolista amateur turco salvó la vida de una gaviota al realizarle un masaje cardiaco luego de que el animal recibiese un balonazo durante un partido, una acción cuyo video se ha viralizado en las redes sociales.

El incidente se produjo cuando la gaviota, que volaba a baja altura, recibió el impacto de la pelota luego de que el golero del Istanbul Yurdum Spor realizase un despeje, confirmó el martes a la AFP Fatih Büyük, responsable deportivo de este club amateur estambulita.

"Lo primero que se me pasó por la cabeza fue hacerle un masaje cardíaco, porque no podía respirar. Así que me la jugué", declaró Çatan, a la agencia de prensa oficial Anadolu, precisando que no tiene ninguna formación en primeros auxilios.