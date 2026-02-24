"No es la primera vez": los detalles de la denuncia contra el inspector de tránsito de Fray Bentos y la versión del funcionario

Un joven de 22 años denunció haber sido agredido por un inspector de tránsito en Fray Bentos , en un episodio ocurrido mientras aguardaba habilitación para circular por un corte de calle debido a obras municipales.

Según consta en la denuncia radicada ante la Policía, a la que accedió El Observador con fuentes de la Jefatura de Río Negro , el motociclista circulaba por la zona de Camino Linch cuando advirtió que un vehículo, conducido por quien identificó como inspector de tránsito, realizaba una maniobra en “U” que consideró antirreglamentaria. En ese momento comenzó a filmar la situación con su celular .

De acuerdo con su relato, y según se puede ver en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, el funcionario descendió del auto portando un hierro y le propinó un golpe en el rostro y en el hombro, lo que provocó que el celular cayera al suelo, aunque la grabación continuó . También señaló que una acompañante del vehículo bajó e inició insultos hacia él.

La Policía tomó declaración al denunciado y dio cuenta a la Fiscalía Letrada, que dispuso la coordinación de médico forense.

En el marco del mismo episodio, una mujer de 31 años presentó una denuncia contra el motociclista. Según su versión, cuando ambos concurrieron a la dependencia policial por la denuncia inicial, el joven le profirió expresiones amenazantes en voz baja. La situación fue informada a la fiscal interviniente.

La versión del inspector

El inspector de tránsito involucrado, identificado como Julio Bazán, dio su versión de los hechos luego de que se hiciera pública la denuncia en su contra.

Según sostuvo, el conflicto no es reciente. “No es la primera vez que me pasa algo así. Ya viene de muchos meses atrás que esta persona provoca, grita cosas. Anteriormente al video, el muchacho me tiró un finito con el auto”, afirmó en diálogo con el medio local Impacto Noticias.

Bazán reconoció que reaccionó de forma incorrecta, pero cuestionó el contexto en el que se produjo el intercambio. “¿Por qué no cuenta que se metió en un procedimiento que puso en riesgo a la salud del menor? El niño circulaba en una moto, 13 años, haciéndole mandados para su madre. La idea era que apareciera la madre para que se hiciera responsable, y esta persona obligándolo a irse. Yo evité eso y quedó como una bronca hacia mí por lo que le dije”, expresó.

El inspector agregó que en el último mes y medio sufrió daños en su vehículo y que dos personas en moto, con la matrícula tapada, agredieron a su esposa. “Ya estaba cansado de la situación que quieran pisotearte y vos no puedas hacer ni decir nada”, concluyó.

La Fiscalía continúa trabajando en el caso mientras se recaban pruebas y declaraciones para esclarecer lo ocurrido.