La razón por la que Peñarol le pidió a Carlos Negro que identifique a hinchas que lanzaron proyectiles en el Campeón del Siglo

Peñarol emitió este martes un comunicado dirigido personalmente al ministro del Interior Carlos Negro solicitándole que identifique a los hinchas que lanzaron proyectiles el domingo al golero y jugadores de Deportivo Maldonado en ocasión del partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura que se disputó en el Campeón del Siglo.

En dicho partido, hinchas de Peñarol apostados en la Tribuna Cataldi tiraron en dos momentos del partido proyectiles sobre el área custodiada por el golero Diego Segovia.

En la segunda ocasión, el juez Javier Feres detuvo el partido y tuvo una larga charla con los encargados de seguridad que estaban dentro del estadio de Peñarol.

El delegado aurinegro Julio Trostchanski estuvo presente en el campo de juego mientras se desarrollaba esa charla.

Acto seguido, un dirigente de la asociación civil de Racing pidió que Peñarol fuera sancionado con severidad.

El lunes por la noche, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió castigar a Peñarol con una multa de 150 unidades reajustables (unos $ 277 mil) por ese episodio.

La multa se suma a las 200 UR recibidas tras el clásico de la Supercopa Uruguaya y a las 30 UR recibidas tras el partido de la segunda fecha del Apertura ante Central Español.

En cuatro partidos oficiales de la temporada, Peñarol ya recibió tres multas por 380 UR lo que marca que hay un problema de seguridad interno en la tribuna.

La razón por la que Peñarol emitió el comunicado

Peñarol fue multado el lunes sin que se instruyera un expediente y sin que el club tuviera la posibilidad de presentar una defensa.

"Regularmente primero debería haber un informe de la AUF tras el cual Peñarol le pide a la AUF que trate de identificar a los que tiraron los proyectiles y es la AUF la que después instruye la solicitud al Ministerio del Interior", explicaron a Referí desde la delegación de Peñarol.

"Al llegarnos solo la multa sin el informe se solicitó entonces al Ministerio del Interior para identificar a los agresores y ver así la posibilidad de que la pena se disminuya", informó la fuente consultada.

Cuando el club colabora con la investigación de hechos de violencia y logra identificar a los protagonistas normalmente ve reducidas las penas que se imponen.

Peñarol da cumplimiento así al artículo 3 del decreto 1/021 que reglamenta el artículo 1 bis de la ley 19.534 que creó un registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos.

Ese artículo dice: "La inclusión de personas impedidas en el registro solo podrá ser realizada: A) por el Poder Judicial; B) por las federaciones deportivas, ya sea a propuesta del Ministerio del Interior o por iniciativa propia. Los clubes y las organizaciones de trabajadores que desempeñen actividades vinculadas al deporte podrán, por escrito y por motivos debidamente fundados, proponer a la federación deportiva respectiva, para su consideración, la inclusión de personas en el registro de personas impedidas.

Al no poderlo hacer en este caso concreto ante la AUF, porque la multa se le aplicó sin que se le diera vista, Peñarol recurrió al Ministerio del Interior para que identifique a los agresores y para eso dispuso el material fílmico de las cámaras de videovigilancia del Campeón del Siglo.

El comunicado de Peñarol

"Peñarol se dirige a usted a efectos de solicitar formalmente se identifique (nombre y apellido de ser posible), del sistema de cámaras de videovigilancia del Estadio Campeón del Siglo, a la o las personas que, en el día de ayer, lanzaron proyectiles desde la tribuna sobre el final del primer tiempo del partido oficial correspondiente al Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo 2026, disputado entre nuestra institución y el Club Deportivo Maldonado.

La presente solicitud obedece a la firme voluntad institucional de este Club de actuar con la mayor diligencia frente a cualquier manifestación de violencia en los espectáculos deportivos, colaborando activamente con las autoridades competentes en la individualización de los responsables y adoptando, en su caso, las medidas disciplinarias, administrativas y/o legales que correspondan, entre otras, envío a lista de impedidos.

El Club Atlético Peñarol reafirma su compromiso con la erradicación de toda conducta violenta en los escenarios deportivos y entiende que la identificación y sanción efectiva de quienes incurren en este tipo de hechos constituye un elemento central para la prevención y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Quedamos a disposición para coordinar los mecanismos técnicos y jurídicos necesarios que permitan avanzar con la mayor celeridad en este proceso".

El comunicado fue firmado por el presidente Ignacio Ruglio.